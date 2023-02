L’associazione “Pulp in Valmaremola” dona nuove attrezzature alla Rp Santo Spirito di Pietra

Pietra Ligure. Questa mattina i membri di “Pulp in Valmaremola” hanno consegnato alla residenza protetta comunale Santo Spirito i presidi sanitari e i materiali acquistati con i proventi della vendita benefica del calendario “Pulp 2023”, cui ha contribuito in maniera sostanziosa e significativa la comunità Masci di Pietra Ligure.

Una nuova e speciale donazione da parte dell’associazione, presentissima sul territorio con numerose iniziative non solo goliardiche e impegnata da tempo nella solidarietà, comprendente un sollevatore elettrico per disabili completo di imbragatura, due sedie a rotelle Obelisco (pieghevoli, con freni sulle maniglie, schienale e poggiapiedi reclinabili, ruote in PVC e seduta di 46 centimetri), sei materassi anti decubito con compressore, tre cesti portabiancheria (a due livelli, di grandi dimensioni, con rotelle, coperchio e schede di smistamento) e un compressore Stanley.

A ricevere la donazione, oltre al personale della Santo Spirito, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, tra l’altro uno dei protagonisti del mitico calendario, e l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino, accompagnati dalla dirigente del settore Sandra Perego e dalla responsabile dell’ufficio servizi sociali Valentina De Martini.

“Un’altra bella giornata di solidarietà a favore degli ospiti della residenza protetta Santo Spirito, per noi tutti un vero luogo del ‘cuore’ cui dedichiamo impegno continuo e risorse importanti. Non possiamo che ringraziare gli amici di Pulp in Valmaremola, assolutamente non nuovi a queste iniziative e che da sempre hanno attenzione e riguardo nei confronti del Santo Spirito. per questa importante donazione che renderà la vita degli anziani presenti in struttura più confortevole e, insieme a loro, ringraziamo tutti quelli che hanno contribuito alla raccolta benefica acquistando il calendario, in primis il Masci di Pietra Ligure” commentano il sindaco De Vincenzi e l’assessore Pastorino.

“Oggi con la presenza del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e dell’assessore Marisa Pastorino, noi di Pulp in Valmaremola, ci siamo recati a consegnare il materiale alla casa di riposo Santo Spirito acquistato grazie alla vendita dei bellissimi calendari, cui la comunità pietrese si è fatta partecipe. con il sostanzioso aiuto degli amici Masci di Pietra Ligure. Grazie a chi ci ha voluto aiutare in questo nostro ‘piccolo’ momento di condivisione con i nostri amici più anziani”, commentano dall’associazione “Pulp in Valmaremola”.