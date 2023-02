Lanciano sassi e limoni da un cavalcavia dell’autostrada, tre giovani ai domiciliari per tentato omicidio

La Spezia. Sono agli arresti domiciliari i tre giovani accusati di aver lanciato sassi e limoni sulle automobili di passaggio dal cavalcavia della A15, la cosiddetta Cisa, nel Comune di Santo Stefano Magra. Lo riporta il quotidiano Città della Spezia. La decisione è stata presa questa mattina dal Gip al termine dell’udienza di convalida. L’accusa è di tentato omicidio aggravato per i tre ragazzi, che hanno un’età compresa tra i 18 e i 20 anni residenti in Val di Magra. La Pm Rossella Soffio aveva chiesto che restassero in carcere.

A dare l’allarme sui pericolosissimi lanci erano stati alcuni automobilisti colpiti da dei limoni, ma in un episodio un’altra auto era stata raggiunta da un sasso che aveva sfondato il parabrezza, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti.

La Polizia stradale di Pontremoli e la Polizia locale di Santo Stefano nell’ambito di un’articolata indagine hanno trovato il gruppo e sequestrato del materiale, tra cui un sacco contenente limoni e alcune pietre.