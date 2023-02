L’amore al tempo dei libri

Non so se capita anche a voi ma, per quanto mi riguarda, ogni libro che leggo può essere paragonato ad una storia d’amore. Ci sono quei libri che ti attraggono dalla copertina ma poi realizzi che il contenuto non fa per te, altri che all’apparenza sembrano poco interessanti e poi riservano una trama coinvolgente, altri ancora di cui tutti parlano bene ma a te proprio non convincono. E poi ci sono quei libri che ti lasciano senza parole, vorresti trascorrere ogni momento in loro compagnia perché non riesci staccarti dalla lettura e altri che ti restano nel cuore.

E’ per questo motivo che l’iniziativa organizzata dalla Compagnia dei Lettori nella sala centrale della Libreria Feltrinelli Point in via Astengo 9-11 r ha subito catturato la mia attenzione.

Nella serata del prossimo 21 febbraio verrà realizzato uno “Speedbooks”: uno speed date dove, al posto di vivere un appuntamento della durata di un minuto, i protagonisti della serata e l’argomento di conversazione saranno i libri.

Come funziona? Nella sala verranno posizionati cinque tavoli da due posti: ogni lettore sceglierà un tavolo e si ritroverà seduto di fronte a una persona sconosciuta. Ogni coppia avrà a disposizione un minuto a testa per raccontare un libro che ha particolarmente amato: terminato il tempo a disposizione, ogni lettore cambierà postazione e si ritroverà davanti ad un altro sconosciuto con cui confrontarsi sulla lettura. Ogni partecipante potrà portare un massimo di tre libri di cui poter parlare.

Ho pensato ai libri che porterei io, insomma, alle storie d’amore che ho vissuto con la letteratura ed ecco le mie scelte. Il primo amore: “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” di Enrico Brizzi. Il primo libro che ho scelto di leggere da adolescente e, ogni volta che sfoglio le sue pagine evidenziate e sottolineate in mille colori, mi rivedo seduta sul pullman per andare a scuola, spensierata e piena di sogni.

L’amore duraturo: “Oceano Mare” di Alessandro Baricco. Mi sono imbattuta in questo libro mille volte e altrettante l’ho iniziato non riuscendo ad andare oltre le prime pagine. Poi, un pomeriggio d’estate, su un aereo che mi riportava a casa, ho scelto di dargli l’ennesima possibilità complice l’alternativa della noia di un lungo viaggio ed è stato in quel momento che mi ha totalmente rapito e coinvolto insegnandomi ad andare oltre la prima apparenza.

L’amore sconvolgente: “Una vita come tante” di Hania Yanigihara. Ho aspettato tanto prima di leggere questo libro, complice la sua mole che supera le mille pagine. A chi mi chiede: “Me lo consiglieresti?” La mia risposta è No.Perché? Perché è una storia che ti fa soffrire, che ti fa piangere, che ti spinge a conoscere fino a dove il dolore possa arrivare, eppure, ti permette di conoscere un amore meraviglioso, tutte le gradazioni possibili dell’amicizia e molto molto altro.

E voi? Quali sono i libri che portereste con voi? E, soprattutto, non siete impazienti di partecipare?

Potete prenotarvi entro sabato 18 febbraio scrivendo su Whatsapp al numero 346 6001652 o inviando una e-mail all’indirizzo lacompagniadeilettori@gmail.com

