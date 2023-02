Ladri in azione a Savona: nel mirino il Caffè Centrale VIP

Savona. Furto nella notte a Savona. Nel mirino dei ladri questa volta è finito il Caffè Centrale VIP, situato all’angolo tra Piazza Mameli e via Cesare Battisti.

I soliti ignoti hanno agito nottetempo (all’1.06) rompendo la serratura del locale (dotato di vetri blindanti e allarme) e sottraendo dalle casse dell’attività una somma pari a un centinaio di euro. Alle 5 del mattino, recandosi a lavoro, la titolare dell’attività ha trovato il locale aperto. Al momento sono in corso le verifiche del caso per cercare di capire se siano presenti telecamere che abbiano inquadrato l’area dove è avvenuto il furto.

Non sono stati registrati altri danni al bar, che da questa mattina è aperto regolarmente nonostante la sgradita visita della notte.

Si tratta del terzo colpo in pochi giorni nella città della Torretta dopo quelli già registrati presso il Bar Monique (tra via Manzoni e via Garassino) e il Risveglio (in via Nizza). In entrambi i casi i malviventi avevano agito contro le vetrine dei locali: in un caso sfondandole (Bar Monique), nell’altro provando a romperle con un estintore ma senza riuscirci (Risveglio).

Il 6 febbraio scorso, infine, un’altra spaccata era avvenuta presso il Bar Mirò, nel centro di Albisola Superiore. Anche in quel caso i ladri avevano rotto la vetrina del locale ma erano stati messi in fuga dal sistema d’allarme del bar.