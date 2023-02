La Rari Nantes Cairo entra nella storia: oro e record italiano a Riccione nella staffetta 4×50 Pool Lifesaver

Cairo Montenotte. Rari Nantes Cairo sul tetto d’Italia ai “Criteria Giovanili Primaverili Lifesaving”, tenutisi allo Stadio del Nuoto di Riccione dall’1 al 5 febbraio. Tre le medaglie conquistate dagli atletici valbormidesi in gara, tra queste un oro che ha un sapore ancora più ghiotto, considerando che è arrivato con un record italiano.

Un risultato storico raggiunto nella staffetta 4×50 Pool Lifesaver categoria Ragazzi dalla squadra allenata da coach Adriano Aondio e composta da Gabriel Ogici, Robert Jaba, Mattia Patuto e Jacopo Pizzorno. Proprio questi ultimi salgono nuovamente sul podio nella gara “100 m trasporto manichino pinne”: per Patuto medaglia d’argento, per Pizzorno di bronzo.

Prestazioni le loro che, unite a quelle degli altri sei compagni di squadra (molti classificatisi nei primi 10) e a quelle nelle staffetta, permettono alla Rari Nantes Cairo di classificarsi come quarta società in Italia nella categoria Ragazzi, davanti a club con una storia natatoria importante. Oltre agli atleti già citati precedentemente, hanno contribuito anche i brillantissimi risultati raggiunti dalle gemelle Chiara e Giulia Parigino e delle nuotatrici più piccole, Sara Calà Impirotta ed Elisa Dutto.

Soddisfazione anche per le prestazioni degli atleti più piccoli della categoria Esordienti: Matteo Pizzorno (5 a torpedo), Mattia Grenno, Matteo Scorsone, Joele Persico, Alice Marchiori e Cristina Floris (rispettivamente 14esima e 11esima a torpedo). Per la categoria Junior in gara per i gialloblù Giulia Ranavolo e Nikki Pregliasco, per le Cadette Rebecca Di Giosia, Eva Gheltrito ed Elisabetta Carle.

“Dopo quasi due anni di pandemia e disagi causati dal caro bollente, la squadra di nuoto di Cairo Montenotte, dimostra come si può essere più forti di fronte ad ogni avversità – dichiarano dalla società – Si spera che questi enormi e gratificanti risultati permettano ai ragazzi di migliorarsi sempre di più, puntando ad obiettivi sempre più alti, portando il nome della società della Rari Nantes Cairo ai vertici del panorama italiano di nuoto”.