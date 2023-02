La Polizia Locale di Albenga incontra i ragazzi dell’ITIS

Albenga. Nella mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio, presso il cinema Multiplex di Albenga, la Polizia Locale ha incontrato i ragazzi dell’ITIS per parlare loro di legalità affrontando, in particolare, il tema delle tossicodipendenze anche grazie al prezioso contributo degli psicologi del consultorio.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Legalità portato avanti dalla Polizia Locale di Albenga attraverso incontri con gli studenti e gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado del territorio e con particolari fasce di popolazione (es. incontri con gli anziani).

L’Ispettore Gianluca Dagnino, in qualità di responsabile dell’ufficio educazione alla legalità, calibra infatti le diverse tipologie di incontro sulla base del pubblico al quale si rivolge con focus specifici su diverse tematiche. Se con i bambini delle elementari si parla del rispetto delle regole di educazione civica o della strada, con i ragazzi del liceo si parla di sostanze stupefacenti e tossicodipendenze, mentre con gli anziani il focus viene fatto sulle truffe e come difendersi dalle stesse.

L’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci nel portare i saluti dell’Amministrazione ai ragazzi afferma: “La Polizia Locale di Albenga non si occupa solo dell’attività repressiva, ma anche di prevenzione. Lo scopo è quello di informare i cittadini e in particolare i giovani, più soggetti, in determinate fasce di età, a cadere vittima di comportamenti illeciti, che delinquere non è mai un bene e che il rispetto delle regole e della legge, è molto più gratificante. I giovani devono essere adeguatamente formati e informati sui rischi che correrebbero nell’avvicinarsi al pericoloso mondo delle droghe. Si parla di rischi legali, ma anche legati alla loro salute, i rapporti interpersonali e le loro famiglie.

La Polizia Locale è vicina a tutti i cittadini, non deve essere vista come un nemico, ma come un prezioso supporto al quale rivolgersi in caso di difficoltà”.

Afferma l’Ispettore Gianluca Dagnino: “Con queste iniziative la Polizia Locale vuole entrare nelle scuole e parlare ai ragazzi di tossicodipendenza. Lo scopo non è quello di fare una predica ai ragazzi, ma di offrire loro spunti di riflessione utili a capire le gravi conseguenze che potrebbero derivare dall’avvicinamento al mondo delle sostanze stupefacenti”.

Gli incontri proseguiranno domani con i ragazzi dell’Istituto Agrario.