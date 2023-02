La pietrese Aurora Mileto è Miss Liguria di “Bimbi Vip Italia”

Liguria. Aurora Mileto, 11enne savonese, residente a Pietra Liguria si è aggiudicata il concorso per la sezione “Miss Bimbi Vip” in Liguria. Nei giorni scorsi (il 25 Febbraio) si è svolta la prima tappa per la regione ligure del prestigioso concorso Miss e Mister Europa presso la discoteca Casa Mia di Genova. Cinquantuno concorrenti si sono presentati e divisi per categoria.

La giuria capitanata da Alessio Di Benedetti e Talita Consalvo amministratori del gruppo I Love Genova, unitamente a Stefania Russo consigliera municipale, Buda Maria fashion designer, Alessandra Grasso Miss Over ed il noto fotografo Enrico Ricciardi, hanno assegnato alla giovanissima pietrese il titolo regionale.

Mileto Aurora ha quindi strappato il pass per la finale nazionale del concorso che unisce prove di bellezza e talento artistico ion stile fashion: seconda classificata per la sezione “Bimbi” è stata Notari Naele, 7 anni di Rapallo.

La finale nazionale si svolgerà al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriana (RA) ed è prevista per fine settembre.

La storia Mister Europa nasce nell’anno 2000 e le varie finali nazionali si sono svolte in prestigiose località turistiche, portando alla luce della ribalta parecchi i partecipanti nei vari campi artistici: televisione, cinema, fotoromanzi e moda. L’evento vede inoltre la partecipazione di importanti professionisti del mondo dello spettacolo.