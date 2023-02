La Liguria è la prima regione in Italia per incidenza di imprenditori immigrati

La Liguria è al primo posto per maggiore incidenza di imprenditori immigrati sul territorio italiano. Il dato emerge da un recente report della Fondazione Leone Moressa, istituto di ricerca creato e sostenuto dalla CGIA di Mestre, che analizza i dati Infocamere e fotografa la situazione al 31 dicembre 2022, osservando la presenza di imprenditori nati all’estero e le dinamiche in corso nell’ultimo anno. La situazione è simile allo scorso anno.

Per quanto riguarda le imprese a guida straniera sul totale, in Liguria si conta il 13,7%, a seguire c’è la Toscana con il 13,4% e il Lazio al 12,9%. Nella nostra regione nella provincia di Imperia si registra una percentuale alta, del 16,4%, in quella di Genova del 14,4%, in quella di La Spezia dell’11,5% e in quella di Savona dell’11,1%,

La Liguria è anche la seconda regione italiana come crescita degli imprenditori con un’aumento superiore al 50% negli ultimi 12 anni. Primo posto in Italia per la Campania con l’88%. Nel Belpaese gli imprenditori nati all’estero crescono anche nel 2022 e rappresentano ormai oltre il 10% del totale.

Sempre secondo il report della fondazione, i primi due Paesi per numero di imprenditori sono Cina (77.541) e Romania (75.801), che insieme rappresentano un quinto degli imprenditori immigrati in Italia. Nell’ulimo anno le comunità con gli aumenti più significativi sono state Albania (+7,4%), Egitto (+3,9%) e Pakistan (+3,5%). Stabile invece il Bangladesh, che negli ultimi dodici anni aveva registrato un raddoppio dei propi imprenditori (+136,8%).

Il “tasso di imprenditorialità” per ciascuna comunità (rapporto tra imprenditori e popolazione 15-64 anni) vede in testa la Macedonia (51,3%), seguita da Russia (34,8%) e Cina (31,6%), mentre sono fortemente al di sotto della media Albania (12,9%), Romania (8,8%) e India (7,0%).