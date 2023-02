La Bper Rari Nantes Savona riesce a piegare un combattivo Quinto: 10-8

Savona. La Bper Rari Nantes Savona si è aggiudicata un altro derby ligure giocato di mercoledì pomeriggio alla Zanelli, due settimane dopo quello con il Bogliasco. Questa volta i biancorossi allenati da Alberto Angelini hanno avuto la meglio sull’Iren Genova Quinto, al termine di un incontro avvincente e combattuto.

La squadra degli ex Molina Rios, Ravina e Massaro ha impegnato duramente i savonesi, sbloccando il risultato per prima proprio con lo spagnolo. Al pareggio di Guidi in superiorità ha fatto seguito il nuovo vantaggio ospite realizzato da Nora. Sul finire del primo tempo le reti di Durdic e Rizzo hanno permesso alla Rari di portarsi per la prima volta in vantaggio.

In avvio di seconda frazione la Bper ha accelerato, andando a segno con Lanzoni e due volte con Bruni. Il Quinto non ha mollato ed è tornato sul meno 2 con le segnature di Ravina e Molina.

Nel terzo tempo gol del 7-4 ad opera di Campopiano, quindi Mijuskovic e Villa hanno portato i genovesi ad una sola rete di distanza. Il gol di Guidi in superiorità ha chiuso la frazione sull’8 a 6.

In avvio di quarto tempo Molina ha rimesso in scia il Quinto. Le reti di Rocchi e Durdic hanno permesso al Savona di allungare sul 10-7; Gitto ha accorciato le distanze e il punteggio non è più cambiato.

La Bper Rari Nantes Savona scavalca il Trieste e aggancia il Telimar, portandosi in quarta posizione. L’Iren Genova Quinto sembra destinata a chiudere il campionato in settima posizione.

L’attaccante mancino savonese Eduardo Campopiano afferma: “È stata una partita tosta come tutti i derby. Noi abbiamo sbagliato tanto, ma è un periodo pieno di partite ed è giusto prendere il ritmo. Potevamo fare meglio, ma l’importante era portare a casa il risultato. Ora dobbiamo continuare il nostro percorso in vista delle prossime partite”.

Il prossimo impegno per i biancorossi sarà con la 16ª giornata della regular season del campionato di Serie A1 in programma sabato 4 febbraio. I biancorossi saranno impegnati nella piscina Scuderi di Catania con il Nuoto Catania. L’incontro avrà inizio alle ore 14,30.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Iren Genova Quinto 10-8

(Parziali: 3-2, 3-2, 2-2, 2-2)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Giovanetti, Panerai, Rizzo 1, Caldieri, Bruni 2, Campopiano 1, Guidi 2, Durdic 2, Lanzoni 1, Valenza. All. Alberto Angelini.

Iren Genova Quinto: Massaro, Gambacciani N., Di Somma, Villa 1, Molina Rios 3, Ravina 1, Fracas, Nora 1, Figari, Mijuskovic 1, Gitto 1, Massa, Valle. All. Luca Bittarello.

Arbitri: Stefano Pinato e Alessia Ferrari (Genova). Delegato Fin: Enzo Carannante (Torino).

Note. Usciti per limite di falli Caldieri e Gitto nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 6 su 11, Quinto 4 su 8 più 1 rigore realizzato.