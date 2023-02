L’11 e 12 marzo appuntamento ad Albenga con i big della mountain bike

Albenga. Proseguono a ritmo intenso i lavori per l’edizione 2023 della XCO Coppa Città di Albenga Campochiesa, la 14esima dell’evento di Mtb che ormai è un’istituzione non solo per il territorio e per tutta la mountain bike italiana, ma è diventato un richiamo irresistibile anche per tanti biker di nome del panorama internazionale. Negli ultimi anni infatti tanti campioni si sono schierati al via della gara di Campochiesa, a cominciare dall’allora campione del mondo Jordan Sarrou, il francese vincitore nel 2021.

L’evento ligure è uno dei pochi che non ha conosciuto soste neanche nei difficili anni della pandemia, anzi proprio per la sua posizione in calendario (quest’anno nel secondo weekend di marzo) la manifestazione è diventata un vero riferimento internazionale articolato su più giorni e così sarà anche quest’anno. Sabato 11 marzo la gara sarà dedicata alle categorie assolute e amatoriali per la seconda prova della Italia BIKE CUP Chaoyang, domenica 12 sarà la volta delle categorie giovanili in quello che è uno dei primi appuntamenti del calendario nazionale.

La manifestazione, che ha i patrocini della Regione Liguria, del Comune di Albenga e il sostegno di ScopriAlbenga oltre che a sponsor quali Baseco #seguilafoglia, si svolgerà sull’ormai classico circuito di Campochiesa, di poco più di 4,5 km, caratterizzato da un’altimetria uniforme ma con molteplici difficoltà tecniche. La prova più lunga sarà quella degli Open, su 6 giri.

Le iscrizioni stanno procedendo a gran ritmo, a un costo di 20 euro per le categorie assoluto e per quelle Master. Le adesioni si effettuano solo via mail, non saranno accettati pagamenti sul posto. Col passare dei giorni l’attesa cresce: l’11 e 12 marzo ad Albenga sarà grande Mtb.

Per informazioni: Ucla 1991, www.ucla1991.com