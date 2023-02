Juniores, Pietra. Ballone plaude ai suoi nonostante la sconfitta: “Vista una squadra vera”

Pietra Ligure. Se il derby d’andata aveva lasciato molto rammarico a mister Luca Ballone, che aveva predicato un forte cambio di passo, l’atteggiamento dei suoi in quello di ritorno invece lo ha decisamente soddisfatto. La partita l’ha vinta il Finale ma Ballone, proprio perché ha notato questo importante miglioramento, è andato oltre il risultato e si è complimentato con tutti i suoi giocatori.

“Eravamo in grossa difficoltà numerica e abbiamo fatto una delle prestazioni migliori dell’anno – dichiara il tecnico biancoceleste -. Sono contentissimo perché si è vista un’intensità e qualità da squadra vera. Giocavamo contro il Finale che se si lasciano gli stessi giovani in Promozione con qualche esperto possono andare bene. Normale, quindi, aver concesso qualcosa e che ci sia rammarico per i rigori sbagliati, però l’aspetto da rimarcare è proprio questa crescita che mi rende davvero orgoglioso di loro“.

Nonostante abbia giudicato sufficiente la prova del direttore di gara, c’è qualche appunto su una tenuta di gara non proprio brillante: “Io cerco nel mio piccolo di mettere gli arbitri nelle condizioni per fare bene, però noto che manca qualcosa nella personalità nel gestire alcuni momenti. Sicuramente sono già in difficoltà a livello numerico e c’è poco tempo per crescere, però bisognerebbe cercare di essere meno permalosi e avere più dialoghi costruttivi“.