Juniores, Finale batte Pietra. Saccone e Dakaj: “Il triplice fischio come una liberazione”

Pietra Ligure. Per essere stata una partita tra Juniores, quella di ieri tra Pietra e Finale è stata disputata in un’atmosfera veramente elettrizzante con uno stadio praticamente riempito. Un derby molto sentito dai ragazzi in campo durante la settimana, così da rendere ancora più interessante il sabato sportivo. Non senza patemi d’animo, sono stati i giallorossoblù a portarsi a casa l’intera posta: 2-0 il risultato finale, ma si segnalano due rigori sbagliati dai biancocelesti che avrebbero potuto dare una piega diversa all’incontro.

La tensione era palpabile nella panchina finalese, sparita completamente prima al raddoppio di Renda e poi al momento del triplice fischio. Per Saccone e Dakaj, il duo tecnico finalese, ci sono solo parole d’elogio per la propria squadra: “Da quando siamo partiti ad inizio stagione è stato fatto uno step di maturità allucinante. Sono ragazzi favolosi che adesso devono mantenere lo stesso carattere per arrivare fino in fondo”.