Juniores Eccellenza. Pietra vs Finale LIVE: la cronaca del derby

PIETRA LIGURE 0 vs FINALE 0

44′ Finiscono a terra sia Pesce sia Aicardi. C’è chi reclama il rigore, chi il fallo in attacco: l’arbitro assegna rimessa dal fondo.

42′ Barelli interviene in uscita su corner e subisce anche un fallo. Per ora al Finale manca la vera pericolosità, c’è da creare spazi per poter pungere una buona difesa biancoceleste.

38′ Ed è proprio Signorello il primo dei suoi ad essere inserito sul taccuino del direttore di gara: fallo in attacco e giallo.

33′ Signorello fermato fallosamente da Renda. Sembravano esserci gli estremi per un cartellino, avendo fermato una vera e propria ripartenza, ma Ofurum si limita solo a redarguire il numero 11.

31′ Rimassa calcia da fuori ma la sfera termina a lato. Applausi dalla panchina biancoceleste, il Pietra continua a rimanere in partita.

30′ Renda prova ad andare direttamente in porta su una punizione da posizione defilata: esterno della rete.

21′ Calcio di rigore per il Pietra! Paniate stende in area Vignone e per l’arbitro non c’è alcun dubbio: si va dal dischetto. Parte Delmonte…Mondino para! La sfera rimane lì ma la difesa allontana. Brivido per il Finale, nervi saldissimi per l’estremo difensore.

15′ Il gioco si sviluppa prevalentemente a centrocampo. Si attendono significativi sviluppi in chiave offensiva, la partita è comunque sentita e questo lo si nota facilmente.

12′ Ottimo dribbling di Insolito che mette in apprensione la retroguardia ospite. Il numero 10 però non trova spazio per calciare e Costantino si conquista un buon fallo.

9′ Vignone tenta la conclusione da fuori: Mondino blocca agevolmente.

8′ Signorello rimane a terra dopo un contrasto reputato regolare dal direttore di gara. Soccorso dalla panchina, rientra subito in campo.

5′ Barelli esce bene su Trevisano pescato pericolosamente all’interno dell’area. Primo squillo degli ospiti.

2′ Partono forte i padroni di casa che conquistano terreno. Finalesi in attesa nella propria metà campo.

Partita che inizia alle 17:08: una bella porzione di pubblico presente sugli spalti.

Primo tempo

Pietra: 1 Barelli, 2 Ferrari, 3 Pesce, 4 Colombo, 5 Aicardi, 6 Badano, 7 Signorello, 8 Rimassa, 9 Delmonte, 10 Insolito, 11 Vignone. A disposizione di mister Ballone ci sono: 12 Valdettaro, 13 Marino, 14 Gerosa, 15 Fontani, 16 Pollero, 17 Ferlaino, 18 Folco.

Finale: 1 Mondino, 2 Paniate, 3 Castrofilippo, 4 Gagliano, 5 Costantino, 6 Arzarello, 7 Talka, 8 Shpuza, 9 Trevisano, 10 Pesce. 11 Renda. A disposizione di mister Saccone ci sono: 12 Acojocaritei, 13 Nazarenko, 14 Stagnaro, 15 De Leo, 16 Cafarotti, 17 Burgos, 18 Oliveri, 19 Bruni.

L’arbitro dell’incontro è il signor Odinaka Cosmas Ofurum della sezione di Albenga.

Pietra Ligure. Buon pomeriggio dallo stadio Giacomo De Vincenzi. Oggi un sabato pomeriggio nuvoloso ma che vede una sfida sempre interessante all’interno del terreno di gioco. Tornano infatti a sfidarsi le formazioni Juniores di Pietra e Finale, all’interno delle quali sono tanti gli intrecci di amicizie che esulano dal calcio. Ed è soprattutto per questo motivo questo derby ha sempre una valenza particolare.

Sul piano prettamente calcistico, invece, la situazione è così riassunta. I giallorossoblù di Saccone si trovano attualmente al primo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla Genova Calcio. Un momento di stagione importante, quindi, che i finalesi tengono a poter disputare al massimo. Dall’altra parte ci sono i ragazzi di Ballone, al settimo posto e con l’obiettivo di arrivare più in alto possibile, mantenendo la categoria: un percorso che finora è assolutamente in linea. Reduci da due pareggi consecutivi contro Arenzano e Legino, i biancocelesti punteranno a creare qualche grattacapo ai cugini.