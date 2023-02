Juniores, Albenga. Marco Mambrin pensa positivo per i giovani ingauni: “Siamo in costruzione”

Finale Ligure. Alla ventunesima giornata del campionato di Juniores Eccellenza, presso lo stadio Felice Borel, l’Albenga di mister Marco Mambrin è stato sconfitto per 3 a 1 dalla capolista Finale. Bianconeri che comunque mantengono il distacco dal Ceriale al decimo posto e gli stessi punti con il Legino al nono, avendo poi la possibilità di raggiungere Pietra e Arenzano con una vittoria. Insomma, un andamento diverso dallo scorso anno: arrivati ad un passo dalla vittoria del titolo regionale nella sfida contro la Fezzanese, sfumata poi dalla rete al novantesimo di Emanuele Smecca.

Il tecnico, tuttavia, vede una buona ottica futura anche dettata dall’estivo approdo ingauno di Simone Marinelli e la sua dirigenza: “C’è una nuova linfa per via di chi è subentrato. Noi venivamo da un percorso che difendo con grande orgoglio e, infatti, ne trae beneficio la nostra Prima Squadra sapientemente guidata da Pietro Buttu. Scalvini, Mariani, Beluffi, De Boni e naturalmente i gemelli Graziani, sono giocatori che quest’anno stanno dicendo la loro tra i grandi. La Juniores si è ringiovanita molto giocando quasi sempre con una rosa sotto leva, per cui i risultati si vedranno meglio nei prossimi anni”.

Sulla partita contro la formazione di Pietro Saccone, invece, è un’analisi dal duplice stato d’animo: “Ero molto arrabbiato perché non abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nel secondo con sette giocatori della leva 2006 e uno del 2007 in campo abbiamo dato del filo da torcere ad una squadra più matura e che viene da un percorso più lungo. Siamo ancora in costruzione, quindi sono parzialmente soddisfatto“.

Un altra nota positiva si trova nella convocazione in Prima Squadra, in occasione della trasferta odierna contro la Genova Calcio, per l’attaccante classe 2006 Arrigo Dedja. Anche per questo avvenimento Mambrin vede un futuro roseo: “Forse la leva 2004 aveva delle individualità migliori rispetto a quella di quest’anno. Però nel biennio si può fare un lavoro in prospettiva e magari arricchirlo con qualche 2007 che sono giocatori veramente interessanti”.