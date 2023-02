Infortunio al deposito Tpl: probabile l’errore umano, Procura valuta perizia sull’incidente mortale

Savona. Probabile un errore umano all’origine del tragico incidente mortale avvenuto al deposito TPL Linea di San Cristoforo a Savona nel quale ha perso la vita il capo officina Stefano Macciò, 55 anni. Questa, stando a quanto trapelato oggi, la ricostruzione sulla dinamica dell’infortunio, sulla base delle immagini delle telecamere interne all’officina che hanno trovato riscontro rispetto alle stesse testimonianze dei due colleghi che erano con la vittima al momento del fatale schiacciamento.

Gli organi inquirenti hanno proseguito gli accertamenti investigativi nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria aperta dalla Procura savonese: il mezzo e l’area di lavoro restano ancora sotto sequestro in attesa che vengano eseguite tutte le analisi e perizie tecniche che vedono impegnati il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco e gli ispettori Asl 2.

Il fascicolo di indagine rimane a carico di ignoti, l‘ipotesi di reato è quella di lesioni colpose. Oggi è arrivato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari per l’ultimo saluto al 55enne sassellese. Questa mattina, infatti, è stata eseguita l’autoposia sul corpo dell’uomo disposta per appurare le cause esatte del decesso, riconducibile ai gravi traumi riportati nello schiacciamento, che hanno reso inutili i soccorsi. Tuttavia si attendono anche gli esami di laboratorio a livello istologico per fugare ogni dubbio sulle condizioni di salute del dipendente al momento dell’incidente.

Stando ad una prima ricostruzione, potrebbe essere stato un errore umano a provocare l’infortunio mortale, in quanto una volta sganciato il mezzo in riparazione si è messo in movimento, finendo per investire e travolgere il capo officina di TPL Linea. Il pullman aveva un problema di mancata aereazione ed era stato trainato in deposito durante la giornata. Una volta issato sul carro attrezzi meccanico, non si esclude che possa essere stato lasciato con la marcia inserita e nel momento dell’accensione del motore, con il successivo sganciamento, sarebbe partito all’improvviso, non lasciando scampo a Stefano Macciò.

Ora, prima di tirare le fila sull’inchiesta giudiziaria, la magistratura attende la relazione finale degli inquirenti, che stanno inoltre vagliando tutti dispositivi di sicurezza e rispetto delle norme all’interno del deposito dell’azienda di trasporto savonese. Inoltre, è possibile che la Procura disponga una perizia tecnica di un consulente esterno, esperto del settore, proprio per verificare ogni ipotesi e definire compiutamente i motivi dell’incidente.