Incidente sulla Sp29 del Colle di Cadibona, un ferito all’ospedale

Savona. E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa notte sulla Sp29 del Colle di Cadibona.

Secondo quanto accertato, intorno alla 1.30 un’auto ha sbandato, andando a sbattere contro il guard-rail laterale.

Sul posto sono intervenuti i volontari della croce roso di Albissola Marina, insieme agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco di Savona.

Per fortuna il conducente, un uomo di circa 40 anni, non ha riportato ferite particolarmente gravi e perciò è stato trasferito in codice giallo al San Paolo di Savona.