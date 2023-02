Savona. Un fascicolo di indagine per lesioni colpose è stato aperto dalla Procura di Savona per la tragica morte del capo officina di TPL Linea Stefano Macciò, 53 anni, deceduto nella serata di ieri dopo essere rimasto schiacciato durante una manovra nel deposito di San Cristoforo a Savona.

Ad ora questo lo status sul procedimento giudiziario per l’infortunio mortale, in attesa dei riscontri relativi agli accertamenti peritali in atto per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e quindi i motivi dell’incidente. Dal sesto piano di Palazzo di Giustizia fanno sapere che, al momento, nessuna persona è stata iscritta nel registro degli indagati: l’inchiesta è a carico di ignoti e alle sue fasi iniziali.

Stando a quanto appurato sulla tragedia, il 53enne dipendente TPL Linea stava “sganciando” un bus da un carroattrezzi quando sarebbe rimasto schiacciato tra i due mezzi. Stava lavorando a terra, dunque le ipotesi al vaglio degli organi inquirenti sono principalmente quelle dell’errore umano o di un problema di carattere tecnico.

Al vaglio le immagini delle telecamere interne presenti nella struttura di manutenzione dei mezzi dell’azienda di trasporto savonese, così come si attende la relazione conclusiva da parte della polizia giudiziaria: vigili del fuoco e ispettori Psal della Asl 2 stanno ancora operando sul fatale incidente.

A causare il decesso del 53enne sarebbe stato lo schiacciamento cranico, che non ha lasciato scampo all’uomo nonostante i tentativi di soccorso da parte dei sanitari. La Procura savonese ha disposto l’autopsia sul corpo del capo officina, che verrà eseguita nei prossimi giorni.

Incidente mortale al deposito Tpl di Savona

L’esame autoptico servirà per definire le cause esatte della morte.

Una volta ultimate tutte le indagini non si esclude che le ipotesi di reato possano subire una variazione a seconda di quelli che saranno gli esiti dell’autopsia e delle stesse perizie disposte dalla magistratura savonese.