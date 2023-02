Savona. Incidente mortale, questa sera, nel parcheggio del deposito Tpl Linea di Savona. Secondo quanto accertato, intorno alle 20 un operaio sarebbe rimasto schiacciato tra due mezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i volontari della croce bianca di Savona. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo sono giunti il magistrato di turno e gli uomini della sezione di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, che si occuperanno di effettuare gli accertamenti del caso per ricostruire quanto avvenuto.

Al deposito, intanto, sono giunti il presidente di Tpl Linea Simona Sacone, l’Ad Giovanni Ferrari Barusso, il sindaco di Savona Marco Russo e l’assessore allo sviluppo economico Francesco Rossello.

“Una tragedia che colpisce tutta la città, siamo sconvolti. L’amministrazione si stringe alla famiglia e ai colleghi del dipendente di Tpl rimasto vittima dell’incidente” ha detto il sindaco Marco Russo che, appena appresa la notizia, si è recato nel deposito dell’azienda dei trasporti insieme con l’assessore Rossello. “Siamo in attesa che la magistratura svolga tutti gli accertamenti di rito e che venga chiarita la dinamica dell’accaduto. Morire sul luogo di lavoro è un lutto per tutta la collettività”.

Presenti anche rappresentanti dei sindacati che esprimono “cordoglio per questo dramma” e sottolineano come “quello delle morti sul lavoro sia un fenomeno che sta avvenendo sempre più spesso”. Le organizzazioni stanno valutando, per domani mattina, di non “far uscire” autobus.