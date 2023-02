Incidente mortale al deposito Tpl a Savona, i sindacati: “Controlli sui mezzi e in azienda, serve intervento forte del prefetto”

Savona. Controlli sui mezzi in uscita dal deposito da parte della Polstrada e controlli a più ampio raggio all’interno dell’azienda da parte di Asl e Inail. Sono queste le due richieste che i sindacati sottoporranno al prefetto di Savona, Enrico Gullotti, a seguito del drammatico incidente avvenuto ieri sera all’interno del piazzale di Tpl Linea.

Dopo aver indetto uno sciopero degli autobus per l’intera giornata di oggi, questa mattina i rappresentanti dei lavoratori si sono ritrovati in piazza Saffi, davanti al Palazzo del Governo, chiedendo un incontro con il prefetto per evidenziare, ancora una volta, la necessità di un intervento concreto per migliorare la sicurezza sugli ambienti di lavoro.

“Ieri abbiamo avuto, solo nel settore dei trasporti, due gravi incidenti – ricorda Simone Turcotto di Cgil Savona – Ieri pomeriggio il camion precipitato dal viadotto della A6 a Millesimo e ieri sera, purtroppo, la tragica morte di un dipendente di Tpl Linea impegnato in alcune manutenzioni all’interno del piazzale dell’azienda. Oltre ad aver proclamato lo sciopero, abbiamo indetto questa manifestazione per chiedere al prefetto un intervento concreto per garantire la sicurezza dei lavoratori di Tpl”.

In particolare, i sindacati chiedono che siano disposte “verifiche sui mezzi e rispetto alle situazioni presenti all’interno dell’azienda. Sono anni, infatti, che segnaliamo difficoltà sul fronte della sicurezza. E se già prima il tempo era abbondantemente scaduto, ora lo è ancora di più. E’ necessario un intervento forte del prefetto”.

Dopo la manifestazione in piazza, il prefetto ha ricevuto i sindacati e ne ha ascoltato le istanze. Gullotti ha poi preso contatto con la presidente di Tpl Linea Simona Sacone chiedendo la predisposizione di un “ordine di servizio chiaro ed esaustivo” che aiuti a stabilire quali mezzi siano idonei ad uscire su strada e quali no, in modo tale che non siano più utilizzati i bus che non presentino determinate condizioni di sicurezza. “Anche perché nell’officina ora lavorano solo due squadre di manutenzione, una delle quali ora è dimezzata (uno dei due operatori è deceduto, l’altro è in infortunio). Non è più accettabile lavorare in queste condizioni. Una parte significativa dei mezzi potrebbero non essere idonei”, hanno ribadito i sindacati.

E poi, in risposta alla nota diramata da Regione Liguria, i rappresentanti dei lavoratori hanno ribadito: “Se per la Regione la priorità è la sicurezza sul lavoro, allora dia maggiori risorse per il rimborso chilometrico che è nettamente il più basso della Liguria, circa la metà di Genova”.