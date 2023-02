Incidente in corso Mazzini, scontro tra due auto e diverse moto parcheggiate: un uomo in ospedale e traffico in tilt

Savona. Si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17, a Savona un incidente in corso Mazzini, di fronte alla Fortezza del Priamar. Secondo quanto appreso due autovetture si sono scontrate violentemente, una di queste, un furgoncino bianco, è stata sbalzata fino a colpire diversi motocicli parcheggiati a lato carreggiata.

A seguito dell’incidente è partita subito la chiamata ai soccorsi che sono arrivati sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca di Savona e l’automedica del 118. Fortunatamente per l’unico ferito, a bordo di una Fiat Idea, non si contano traumi importanti, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. A intervenire anche vigili del fuoco e polizia stradale.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso, la circolazione è stata modificata con senso unico alternato. Traffico in tilt.