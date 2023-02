Incidente a Calizzano, perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada: trasportato in ospedale

Calizzano. Incidente stradale, nelle prime ore della mattinata odierna, a Calizzano. È successo pochi minuti dopo le 4, lungo la Sp52.

Stando a quanto riferito, un ragazzo alla guida della sua auto, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. Per fortuna, nonostante l’impatto piuttosto forte, il giovane ha riportato ferite giudicate non gravi.

Sul posto, tempestivo l’intervento di un’ambulanza della croce azzurra di Calizzano, dell’automedica del 118 e della Polstrada, che ha svolto i rilievi del caso.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.