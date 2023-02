Inceneritore in Valbormida, Cairo in Comune: “L’amministrazione dica chiaramente se è a favore

Cairo Montenotte. “Un inceneritore a Cairo? Il sindaco e la sua giunta sono favorevoli a una simile ipotesi? Lo dicano in modo chiaro”. A dirlo sono i consiglieri Giorgia Ferrari e Silvano Nervi del gruppo Cairo in Comune che hanno presentato una mozione per invitare l’amministrazione ad esprimersi sull’argomento.

“L’ipotesi di un inceneritore a Cairo Montenotte aleggia da mesi tramite indiscrezioni giornalistiche che riportano dichiarazioni di Regione, Provincia, Comune e operatori che potrebbero essere interessati all’investimento, come Iren che a Cairo gestisce già il biodigestore, la cui capienza è stata raddoppiata nel 2021” ricordano i due consiglieri comunali che già lo scorso novembre hanno presentato un’interrogazione per chiedere al sindaco Lambertini quale posse la sua posizione e proporre un referendum.

Interrogazione alla quale il primo cittadino aveva risposto: “Da parte nostra non c’è una pregiudiziale a priori”. Una risposta ritenuta insoddisfacente da parte del gruppo di minoranza, che in quell’occasione aveva rimarcato: “Siamo stati liquidati con poche righe e nulla si sa. Riteniamo che su impianti così impattanti sia necessario che i cittadini vengano informati in maniera chiara, invece la risposta è stata un semplice ‘nessun documento agli atti’”.

Da qui nasce la nuova mozione, depositata ieri: “Il sindaco e la sua giunta devono dichiarare in modo ufficiale la propria posizione politica e chiarire quale sviluppo vogliono dare alla nostra zona, prima che le decisioni arrivino dall’alto e sia troppo tardi per opporsi, senza trincerarsi dietro affermazioni fumose e burocratiche e alla frase ‘non c’è ancora un progetto depositato’”, concludono i consiglieri comunali del gruppo “Cairo in Comune”.