Incendio Santa Corona, per il responsabile l’accusa è di omicidio volontario

Pietra Ligure. Il terzo piano del padiglione chirurgico dell’ospedale Santa Corona è ancora inagibile a causa del grave incendio divampato il 4 settembre scorso, nel quale ha perso la vita uno dei pazienti coinvolti dal rogo, Franco Arrigoni, 94 anni, che era ricoverato nel reparto del nosocomio pietrese.

A seguito dell’esame autoptico e dei riscontri investigativi svolti dagli organi inquirenti è stato dimostrato il nesso causale tra il decesso e le fiamme divampate nella stanza dell’ospedale pietrese. Per questo, il responsabile dell’incndio, Saamir Lamaan, di nazionalità somala, è stato rinviato a giudizio per il reato di omicidio volontario: a suo carico anche l’accusa di lesioni colpose per altri 15 pazienti rimasti intossicati e ferite per il rogo, così come alcuni operatori sanitari intervenuti all’interno del padiglione per salvare le persone ricoverate.

Il quadro accusatorio è emerso alla luce della perizia medica che lo ha dichiarato capace di intendere e volere al momento del gesto e la stessa origine dolosa dell’incendio. Nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria, lo straniero, ricoverato al Santa Corona per la frattura del femore dopo una rissa in piazza del Popolo Savona, avrebbe appiccato il fuoco all’impianto dell’ossigeno con la consapevolezza delle possibili conseguenze.

Il somalo rischia una condanna all’ergastolo e per il 18 maggio prossimo è fissata la prima udienza del processo penale davanti alla corte d’Assise di Savona sulla morte dell’anziano pensionato. Ora bisognerà attendere quale sarà la strategia difensiva dello straniero e, allo stesso tempo, delineare se e quali saranno le parti civili del procedimento giudiziale presso il Tribunale di Savona.