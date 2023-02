Alassio. Nottata di presidio e lavoro per vigili del fuoco e volontari ancora impegnati sulle alture di Alassio, precisamente in località Madonna della Guardia, per il grosso incendio scoppiato nella mattinata di ieri.

L’allarme è scattato intorno alle 10,25 quando le fiamme si sono originate pare a causa della distrazione di un privato (avrebbe acceso un fuoco di sterpaglie perdendone il controllo). Velocemente si sono estese al vicino bosco, alle fasce e ad alcuni terreni agricoli.

Sul posto hanno lavorato per ore decine tra soccorritori e volontari, con il supporto aereo di due canadair e dell’elicottero regionale.

I danni vanno ancora quantificati con esattezza ma di certo sono stati ingenti, l’ennesimo duro colpo alla macchia mediterranea dopo gli incendi che l’hanno devastata questa estate.

I focolai principali sono comunque stati spenti ieri intorno alle 17 quando è iniziata l’opera di bonifica che, dopo la nottata di presidio, proseguirà anche nella mattinata odierna.