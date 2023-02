In primavera torna a Pietra Ligure il Triathlon Olimpico: appuntamento il 20 e 21 maggio

Pietra Ligure. Dopo la pausa forzata dovuta all’onda lunga della pandemia, torna finalmente la 20° edizione del Triathlon Olimpico di Pietra Ligure, gara silver del calendario federale.

La manifestazione è organizzata dall’Asd Maremola Triathlon – Triathlonpietra con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure e della Regione Liguria.

In questa edizione verranno riproposti gli scenari ed i percorsi che ne hanno fatto una delle gare più apprezzate e selettive del panorama nazionale, con la frazione natatoria interamente di fronte al lungomare cittadino, il panoramico percorso ciclistico che con i suoi quasi 1.000 m di dislivello positivo si snoda attraverso i Comuni di Calice Ligure, Finale Ligure, Magliolo e Tovo San Giacomo, ed il podismo in buona parte per le strade del centro storico.

Il sabato pomeriggio riproporrà la staffetta solidale “Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners”, i cui proventi saranno interamente devoluti ai progetti “Io Corro con Chicchi” e “RarePartners”, onlus che si occupa di malattie rare e raccoglie fondi per il progetto Run4Usher per la cura della Sindrome di Usher.

Fino a tutto febbraio è possibile iscriversi a tariffa promozionale (tutti i dettagli con i percorsi, il regolamento e le modalità su http://www.triathlonpietra.com/gara-e-percorsi). Gli iscritti alle edizioni annullate negli anni 2020 e 2021 hanno diritto all’iscrizione gratuita, ma dovranno comunque riconfermarla via e-mail.

IL PROGRAMMA

SABATO 20 MAGGIO

10:00-19:00 registrazione e ritiro pacchi gara c/o Caffè Flora, Lungomare Don G. Bado 12

16:00 partenza nuota e corri² a staffetta

DOMENICA 21 MAGGIO

8:30-12:00 registrazione e ritiro pacchi gara c/o Caffè Flora, Lungomare Don G. Bado 12

10:00 apertura zona cambio

12:00 chiusura zona cambio

12:30 briefing tecnico

13:00 partenza triathlon olimpico

17:00 premiazioni e pasta party

La staffetta “Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners” sarà di carattere non agonistico ed aperta ad atleti disabili.

Le staffette devono essere composte da un nuotatore ed un podista, che dovranno effettuare 2 frazioni ciascuno nel seguente ordine: 500 m nuoto – 4000 m corsa – 500 m nuoto – 4000 m corsa.