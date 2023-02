In arrivo un nuovo mezzo nautico per monitorare l’area marina di Bergeggi, oggi l’incontro tra Guardia Costiera e Comune

Bergeggi. Un nuovo mezzo nautico, più performante di quello attualmente utilizzato per i servizi sul territorio, ma anche la possibile riapertura di alcune spiagge di grande pregio, l’inserimento di ulteriore cartellonistica per il corretto svolgimento delle attività balneari e diportistiche all’interno dell’Area Marina Protetta e nei litorali adiacenti. Queste le idee discusse nella mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio, nell’incontro tra Guardia Costiera e Comune di Bergeggi.

Il comandante della Capitaneria di Porto di Savona, capitano di Vascello Giulio Piroddi, si è recato in visita dal sindaco di Bergeggi, Maria Rebagliati. Lo scopo dell’incontro, a cui ha partecipato, oltre allo staff del sindaco, il direttore dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, Davide Virzi, era quello di fare un bilancio riguardante alcune tematiche di comune interesse circa gli usi pubblici del mare e dei litorali al termine nel 2022 e programmare quelle del 2023.

In particolare, si è discusso della possibile riapertura di alcune spiagge di grande pregio, ma anche della necessità di garantire la sicurezza e il corretto utilizzo dei litorali ricadenti nell’ambito comunale, ai quali sono collegati alcuni progetti intrapresi dall’amministrazione di Bergeggi al fine di migliorare il servizio di sorveglianza, anche con l’installazione di telecamere dedicate.

La presenza del direttore dell’Area Marina Protetta ha dato la possibilità di discutere anche delle tematiche relative alla salvaguardia del delicato ecosistema dell’isola di Bergeggi e della collaborazione della Guardia Costiera nella vigilanza degli spazi marini adiacenti, specie nel periodo estivo, quando più alta è la pressione turistica e si moltiplicano le richieste di intervento per violazioni alle norme che regolano le attività di balneazione e navigazione nelle aree sottoposte a tutela.

Su questo argomento, Capitaneria e amministrazione comunale si sono trovate d’accordo circa la necessità di migliorare l’informazione a favore degli utenti attraverso l’implementazione di idonea cartellonistica e la diffusione di brochure illustrative del corretto svolgimento delle attività balneari e diportistiche all’interno dell’Area Marina Protetta e nei litorali adiacenti.

Con l’occasione, il comandante Piroddi ha annunciato che a breve la Capitaneria di Porto di Savona verrà dotata di un nuovo mezzo nautico, più performante di quello attualmente utilizzato per i servizi a favore dell’Area Marina Protetta di Bergeggi, che consentirà un monitoraggio più efficace rispetto al passato. Per il comandante l’incontro con il sindaco “è stata una

utilissima e fruttuosa occasione per ribadire il comune impegno al fine di garantire un sereno e sostenibile utilizzo delle splendide spiagge e del mare di Bergeggi”. Al termine della visita, poi, ha voluto omaggiare Rebagliati con un “crest” della Capitaneria di Porto di Savona in segno di ringraziamento per l’accoglienza ricevuta e per l’impegno quotidianamente profuso.