Imprese, nel 2022 saldo positivo per la regione. Toti: “La Liguria è ripartita a pieno ritmo”

Liguria. “Non possiamo che esprimere soddisfazione per i dati sulle imprese liguri diffusi oggi dalle Camere di Commercio, che per la provincia di Genova descrivono il 2022 come il secondo miglior anno del decennio per il saldo tra chiusure e aperture di nuove imprese e che, anche a livello regionale, indicano un saldo tra iscritte e cessate dal segno positivo: numeri importanti, prova evidente che la Liguria è ripartita a pieno ritmo dopo gli anni difficili della pandemia”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando i numeri inerenti alla Liguria nello studio elaborato da Movimprese e basato sui dati raccolti dal Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

“Un risultato più che positivo anche per il mercato del lavoro e per l’occupazione che dimostra la solidità del tessuto economico ligure – continua il presidente – Il sostegno all’impresa, insieme a quello alle famiglie, è uno dei capisaldi degli investimenti di Regione Liguria e sta dando buoni frutti, nonostante le difficoltà legate alla guerra in Ucraina e le tensioni sui prezzi dell’energia.

In provincia di Savona sono 119 in più rispetto all’anno precedente segnando il miglior risultato dal 2011.