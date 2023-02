Immigrazione, vertice in Prefettura a Savona: rete di accoglienza per i minori e contrasto al caporalato

Savona. Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, contrasto al caporalato e nuovo decreto flussi: questi gli argomenti affrontati dal Consiglio territoriale per l’immigrazione in una riunione svoltasi presso la Prefettura di Savona, alla quale hanno preso parte rappresentanti delle amministrazioni locali territoriali, delle forze di polizia, delle associazioni datoriali e sindacali nonché degli enti del Terzo settore.

In relazione alla delicata tematica dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) si è sollecitato il massimo coinvolgimento delle amministrazioni locali affinché, in relazione alle particolari condizioni di vulnerabilità degli stessi, siano valutate nuove iniziative volte ad ampliare la rete territoriale di accoglienza.

I lavori sono proseguiti con un approfondimento dedicato al “caporalato”, avvalendosi delle risultanze dell’attività di monitoraggio già avviata in ambito provinciale per acquisire dati utili a definirne le dimensioni e le relative strategie di prevenzione del fenomeno. In tale contesto, si è concentrata l’attenzione sull’esigenza del rafforzamento delle sinergie tra le varie amministrazioni ed enti coinvolti, valorizzando percorsi di sostegno alle aziende e ai lavoratori stranieri che compiono una scelta di legalità, nonché interventi per conseguire una maggiore qualificazione professionale favorendo l’integrazione.

Al riguardo è stata considerata positiva l’esperienza degli enti locali che hanno attivato, grazie a contribuiti nazionali e sovranazionali, piani di azione multisettoriali, per promuovere strumenti di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e implementare le politiche di accoglienza, inclusione, formazione e informazione dei lavoratori stranieri.

Si è, infine, dato spazio all’illustrazione del “Decreto flussi 2022”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 26 gennaio, che regolamenta l’accesso sul territorio nazionale di una quota complessiva di 82.705 lavoratori stranieri, di cui 38.705 per lavoro non stagionale e autonomo, e 44.000 per lavoro stagionale.

In proposito si è precisato che fino al 22 marzo sarà disponibile l’apposito applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it. e che le istanze dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica per tutte le tipologie di lavoro a partire dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023 (click day), fino a concorrenza delle quote previste o comunque entro il prossimo 31 dicembre 2023.

Si è evidenziato che prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande è il possesso di un’identità digitale (SPID) da parte degli interessati.