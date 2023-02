Immigrazione, Benveduti: “Ok dal Senato al Dl Ong, compiamo un passo verso la legalità”

Liguria. “Gestire i flussi e non subirli, garantendo i soccorsi umanitari ma senza favorire il business nazionale e internazionale del traffico di esseri umani e dell’immigrazione clandestina”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico con delega alla Sicurezza e all’Immigrazione di Regione Liguria Andrea Benveduti.

Prosegue: “Con l’approvazione al Senato del Dl Ong compiamo un passo verso la legalità, finalmente con la richiesta di certificazioni e documenti per le navi delle Ong che si occupano dei soccorsi in mare e sanzioni vere per chi non osserva queste regole”.

E conclude: “Un ringraziamento al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni per il lavoro svolto, che testimonia ancora una volta con i fatti la volontà della Lega al Governo di regolarizzare l’attività di soccorso in mare”.