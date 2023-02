Illuminiamoci di meno

Oggi, 16 febbraio, è la giornata dedicata all’iniziativa “Mi illumino di meno” che, giocando con le parole di una meravigliosa poesia di Ungaretti, lancia un altrettanto meraviglioso messaggio.

Dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta.

Come? Attraverso tanti piccoli gesti che possono diventare virtuose abitudini.

Perché? Perché se ognuno di noi applica la sostenibilità allo spazio e alle azioni che compongono la propria quotidianità, possiamo davvero fare la differenza.

Quindi, ecco a voi il decalogo delle azioni consigliate dagli organizzatori Rai Radio Due e Caterpillar che, nel corso di quasi vent’anni, è diventata un appuntamento nazionale.

1. Spegni e fai spegnere le luci di casa tua, del tuo ufficio, del tuo condominio e del tuo comune.

2. Prepara una cena antispreco in famiglia o nel tuo ristorante: con ricette svuota-frigo, alimenti a basso impatto ambientale, pasta cotta a fuoco spento (alla “Parisi”, per intenderci!).

3. Rinuncia all’auto: cammina, pedala, usa i mezzi pubblici o la mobilità condivisa.

4. Organizza un’attività di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e del cambiamento climatico: parlane con i tuoi studenti, con i colleghi, con i clienti…

5. Pianta alberi, piantine, fiori.

6. Metti in circolo gli oggetti che non usi più, per esempio con uno swap party.

7. Condividi per risparmiare: il viaggio in auto, il wi-fi…

8. Organizza un evento non energivoro: un concerto in acustico, uno spettacolo alimentato dalle pedalate del pubblico, una partita al buio, una serata di osservazione astronomica.

9. Fai un gesto sostenibile per l’ambiente in cui abiti o lavori: sbrina il frigorifero, applica il rompigetto ai rubinetti, installa una casetta per i pipistrelli…

10. Indossa un maglione pesante e abbassa il riscaldamento

Sicuramente applicare ogni punto del decalogo può essere impegnativo ma, sono certa che, tra le dieci proposte, ne esista almeno una compatibile con ogni stile di vita.

Che ne dite, proviamo tutti insieme?

Informazioni sul sito milluminodimeno.rai.it.

