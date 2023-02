Il Trofeo Laigueglia in vetrina alla Bit di Milano. Il sindaco Sasso: “Sarà una grande edizione”

Laigueglia. Il Trofeo Laigueglia anticipa i suoi ciclisti, tagliando il traguardo dell’edizione numero 60 e “si mette in vetrina” ritagliandosi un ruolo da protagonista ad una delle più grandi manifestazioni dedicata al settore turismo, la Bit di Milano, in corso proprio in questi giorni.

“Sarà una grande edizione, con tantissimi atleti che si daranno battaglia ad altissimi livelli, – ha dichiarato il sindaco Roberto Sasso Del Verme, raggiunto a Milano ai microfoni di IVG.it. – Tramite le due ruote faremo ancora una volta promozione turistica, anche per albergatori e ristoratori non solo di Laigueglia”.

“Il Trofeo è un autentico manifesto di promozione per tutta la provincia di Savone e la regione Liguria. Oggi siamo a Milano e pochi giorni fa nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione: questo ne dimostra l’importanza e saranno tantissime le persone che conosceranno la nostra Laigueglia attraverso questa manifestazione”, ha proseguito.

“Nonostante qualche fisiologico disagio al traffico, da mettere in conto, il ritorno, in termini economici e di pubblicità del nostro territorio, sarà sicuramente importante. Saremo trasmessi in 110 paesi del Mondo: un richiamo internazionale. Grande sport e grande promozione turistica: questa è la ricetta su cui ha scelto di puntare Laigueglia”, ha concluso il primo cittadino.

IL TROFEO

È storicamente tra le gare ciclistiche internazionali più attese nel nostro Paese: è a Laigueglia, infatti, che si apre ogni anno il calendario italiano per i ciclisti professionisti. Il Trofeo Laigueglia compie 60 anni ma non è invecchiato e, anzi, entra oggi nella modernità con un nuovo progetto che vede il ciclismo come strumento di attivazione di un triangolo ciclismo, economia, promozione che consentirà a Laigueglia di cogliere le opportunità offerte dalla bike economy, grazie anche a un territorio e una regione da sempre profondamente legati alla bicicletta.

I PARTECIPANTI

Sarà di grande rilievo la partecipazione al 60° Trofeo Laigueglia: al via del Trofeo Laigueglia sono attese 22 squadre, tra cui 10 formazioni World Tour (due in più del 2022), la «serie A» del ciclismo internazionale. Tra i corridori più attesi al via, anche il campione olimpico in carica, il sudamericano Richard Carapaz.

IL PERCORSO

Confermato il percorso che ha saputo regalare spettacolo sportivo nelle ultime edizioni, e che a Genova è stato presentato con un emozionante video-sopralluogo di Davide Cassani in bicicletta. Partenza e arrivo a Laigueglia, 201 km complessivi con due Gran premi della Montagna fino a 80 km dall’arrivo (Paravenna, al km 68, e Testico, al km 122), quando si scende ad Albenga, percorrendo l’Aurelia fino ad Alassio e al ritorno a Laigueglia: mancheranno 44 km e inizierà il circuito finale di circa 11 km, con la salita di Colla Micheri e Capo Mele che si ripeteranno complessivamente per 4 volte.

Un percorso impegnativo che potrebbe consentire a un grande corridore di scrivere il proprio nome in un albo d’oro prestigioso, che vede tra i vincitori Merckx, Dancelli, Bitossi, Baronchelli, Maertens, De Vlaeminck, Saronni, Ballan e Pozzato, l’unico a vincerla tre volte.

Confermata anche la speciale classifica a punti denominata Challenge Liguria: a conquistarla ufficialmente nel 2023 sarà il miglior corridore sulla base dei risultati ottenuti al Trofeo Laigueglia e al Giro dell’Appennino.

LE PRINCIPALI NOVITà PER IL 2023

Per il 2023 il Comune di Laigueglia ha assegnato, sotto le condizioni di legge dopo un bando ufficiale, l’organizzazione tecnica e la comunicazione della gara ad ExtraGiro. Tra i più apprezzati organizzatori italiani, il gruppo emiliano-romagnolo, coordinato da Marco Selleri e Marco Pavarini, negli ultimi anni è stato protagonista del rilancio del Giro d’Italia Giovani e della realizzazione dei Campionati del Mondo di ciclismo 2020, organizzati in piena pandemia.

Il Comune di Laigueglia ed ExtraGiro hanno lanciato un nuovo progetto di comunicazione e marketing territoriale estremamente ambizioso, con l’obiettivo di consolidare la vocazione ciclistica di Laigueglia e di cogliere le nuove opportunità in tema di turismo attivo e mobilità sostenibile offerte dalla bike economy.

È già stato presentato il nuovo logo del Trofeo Laigueglia, più moderno nelle linee e nello stile, ma fedele ai colori che da sempre contraddistinguono la località incastonata tra Capo Mele e Capo Santa Croce: il il il giallo del sole e il blu del mare.

RICHIAMO INTERNAZIONALE

Ma soprattutto, è nuovo l’approccio alla bicicletta: il Trofeo Laigueglia avrà un respiro sempre più internazionale e sarà traino per il rafforzamento di Laigueglia e della Baia del Sole come destinazione cicloturistica.

Nei giorni della gara, infatti, quattro giornalisti specializzati nel cicloturismo, italiani e stranieri, uomini e donne, pernotteranno sul territorio di Laigueglia realizzando reportage che saranno poi accessibili in diversi Paesi del mondo, raccontando l’esperienza vissuta all’evento sportivo ma con un occhio al territorio dal punto di vista cicloturistico.

Il percorso di promozione territoriale avviato dal Comune di Laigueglia e da ExtraGiro si compone di numerose altre attività con l’obiettivo di sviluppare mobilità e turismo in bicicletta.

Tra le iniziative già messe in atto, un incontro a metà gennaio degli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Laigueglia con Davide Cassani, che ha raccontato loro la sua esperienza in sella che gli ha consentito di viaggiare in tutto il mondo e importanti pillole di sicurezza stradale in bicicletta.

Il 6 febbraio si è svolto poi un laboratorio formativo gratuito a tema bike economy e bike hotel, per favorire l’innovazione e la sostenibilità delle imprese locali che si occupano a diverso livello di ricettività turistica e di cicloturismo.

Inoltre, grazie alla partnership di ExtraGiro con il Ministero del Turismo, Laigueglia potrà essere raccontata tra i luoghi del cicloturismo sul portale Italia.it.