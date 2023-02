Il teatro nelle scuole savonesi, l’associazione “Cattivi Maestri” al concorso Art Bonus 2023

Savona. “Siamo stati selezionati per il concorso Art Bonus. Da anni grazie alla Fondazione De Mari di Savona portiamo avanti il progetto “Holden” per offrire spettacoli teatrali alla scuola primaria e secondaria della provincia di Savona a prezzi accessibilissimi. Se tutti gli insegnanti, allievi, genitori e artisti ci votassero potremmo vincere. Votate e diffondete!”.

E’ l’appello lanciato dall’associazione culturale savonese in vista del concorso (QUI il link per la votazione).

Nella presentazione progettuale si evidenzia come i “Cattivi Maestri sono attivi nel campo del teatro attraverso la produzione di spettacoli, l’organizzazione di stagioni e rassegne e una cospicua attività didattica. Nel 2013 la compagnia, insieme al Consorzio Officine Solimano apre in collaborazione con il Comune di Savona, le OFFICINE SOLIMANO nella darsena della città, spazio culturale, nel quale coesistono teatro, cinema e musica. In questi anni sono numerose anche le rassegne organizzate: Castelfranco OFF (con il comune di Finale Ligure), Varigotti OFF (sempre con Finale Ligure) e Priamar OFF (con il Comune di Savona)”.

“Tra gli spettacoli segnaliamo, dal 2003 il progetto “A cena con delitto”, una serie di 13 episodi che hanno come protagonista l’ispettore Sapri e le sue indagini nei ristoranti”.

“La compagnia è conosciuta sul territorio locale e nazionale in particolare per le produzione di spettacoli per bambini, tra gli ultimi: “Il gigante egoista” nel 2017, che ha partecipato al Roma Fringe Festival guadagnandosi la menzione per il Premio del pubblico; “Il sogno di Frida” nel 2018, ispirato alla storia della Kahlo bambina e “Barbablù” (2019) che parla di violenza di genere al pubblico più giovane”.

E ancora: “L’attività formativa resta un caposaldo del lavoro dei Cattivi Maestri. Da anni sono attivi: laboratori serali di recitazione per adulti, per bambini, seminari intensivi su voce, dizione, allestimento scenico; workshop residenziali; laboratori finalizzati alla realizzazione di uno spettacolo; attività nelle scuole con il Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona o con il Liceo Magistrale della Rovere. Numerosi sono anche i laboratori destinati a soggetti appartenenti alle fasce deboli (disabili psichici o fisici), laboratori in collaborazione con la casa circondariale di Savona o SPRAR locali”.

IL CONCORSO – organizzato dal Ministero della cultura, ALES Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC allo scopo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza dell’Art Bonus (legge n. 106/2014), la misura fiscale introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%. E’ stato ideato nel 2016 con l’obiettivo di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile attraverso l’Art Bonus il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Ogni anno sul portale governativo Art Bonus vengono selezionati i progetti che nell’ultimo anno hanno chiuso con successo una loro raccolta fondi Art Bonus, e questi progetti vengono inseriti nella pagina del sito dedicata al concorso dove avvengono le votazioni nella prima fase, cui segue una finale che si tiene solo sui canali social di Art Bonus.