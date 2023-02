Il loanese Paolo Trinello si classifica secondo al Campionato del Mondo di Pizza

Loano. Il loanese Paolo Trinello, proprietario dello “Shardana wine & sea” all’interno della Marina di Loano, si è classificato al secondo posto al “Campionato del Mondo di Pizza – Pizza Senza Frontiere”, la sfida tenutasi nei giorni scorsi all’interno della fiera Beer&Food Attraction a Rimini.

I concorrenti sono stati valutati fin dalla preparazione da oltre 20 giudici e 6 tavoli di giurie e, all’assaggio, da oltre 70 professionisti di livello internazionale, fra cui i responsabili di alcune delle più note catene di pizzeria.

A regalargli la vittoria nella categoria “pizza in pala” è stata una sua creazione che parla ligure: una pizza a base di carciofi e altre primizie del nostro territorio, che grazie a questa gustosa pizza si sono potuti “mettere in mostra” in una vetrina di livello internazionale.

E non solo: il successo della sua creazione dimostra ancora una volta come i prodotti liguri (se utilizzati nel modo corretto) possano essere tranquillamente annoverati fra i migliori del mondo.

E’ un premio prestigioso, quello ottenuto da Paolo, che assume ancora più rilievo alla luce del fatto di essere praticamente autodidatta; un riconoscimento che premia la sua passione, che è diventata il suo lavoro e che lo ha portato a creare un ristorante-pizzeria di notevole successo all’interno di uno dei più importanti porti turistici del Mediterraneo.