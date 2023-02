Il giovane Riccardo Zunino porta Sassello al programma tv “L’Eredità”

Sassello/Roma. Il giovane Riccardo Zunino, di Sassello, martedì 21 febbraio sarà concorrente al programma Rai condotto da Flavio Insinna, L’Eredità.

Riccardo ha 19 anni e da anni è affezionato al game show in onda su Rai 1 in fascia preserale: “Una grande emozione partecipare al programma televisivo che ho iniziato a guardare ‘contagiato’ da mia nonna” racconta il giovane, studente universitario di Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino.

“Ho aspettato a diventare maggiorenne per poter fare la domanda per partecipare all’Eredità – afferma Riccardo -, poi finalmente sono stato selezionato. Bellissimo poter conoscere Flavio Insinna ed entrare negli studi televisivi Rai”.

Ma Riccardo ha anche altre passioni, adora la musica, specialmente quella elettronica e produce dischi dance-pop da ormai diversi anni. Suona inoltre come dj in alcune discoteche della riviera ligure. Uno dei suoi sogni quello di poter lavorare con l’informatica, alla quale è legato praticamente da sempre, “questo per me significherebbe poter vivere divertendomi e facendo ciò che mi piace” tiene a dire.

A questo punto non resta che mandare un grande in bocca al lupo al concorrente.