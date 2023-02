Il consiglio direttivo ACCPI torna in presenza: appuntamento a Laigueglia, alla vigilia del Trofeo

Laigueglia. Il primo Consiglio Direttivo dell’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani (ACCPI) del 2023 si terrà alla vigilia del Trofeo Laigueglia.

In vista della prima gara italiana dell’anno il presidente di ACCPI Cristian Salvato si riunirà con i vicepresidenti Matteo Trentin e Marco Frapporti, i consiglieri Silvia Parietti, Maria Vittoria Sperotto, Daniele Colli, Gabriele Landoni, Ivan Ravaioli, i rappresentanti di squadra e gli altri associati che vorranno presenziare alla riunione.

L’appuntamento è per martedì 28 febbraio alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Laigueglia, in Via Genova 2. Nell’occasione le cicliste e i ciclisti italiani della massima categoria presenti e quelli collegati da remoto affronteranno i temi più importanti per la categoria e si confronteranno in vista delle imminenti elezioni del Cyclistes Professionnels Associés (CPA), il sindacato mondiale dei corridori che dal 17 marzo avrà un nuovo presidente.

“Sono felice ed emozionato di tornare a incontrare in presenza gli atleti, dopo gli ultimi anni in cui per forza di cose la maggior parte dei meeting si è svolta online. Per ACCPI ritrovarsi a Laigueglia è come tornare a casa, visto che questa località tradizionalmente rappresenta l’inizio di stagione. L’assocorridori è nata nel 1946, è l’associazione sindacale sportiva più antica e abbiamo perso il conto delle volte che ci siamo ritrovati in occasione del Trofeo Laigueglia per pianificare i traguardi da raggiungere nell’interesse dei corridori” commenta Salvato, che da ex corridore definisce il Trofeo Laigueglia come la “sua” corsa e vi è legato da tanti bei ricordi.

“Laigueglia è sempre più la capitale d’Italia del ciclismo con grandi eventi come il Trofeo, la Granfondo, i cinque giorni di gare del Ponente in Rosa, il passaggio della Milano-Sanremo e, ancora una volta, un incontro importante come il Consiglio Direttivo di ACCPI. L’impegno del comune per la sicurezza stradale dei ciclisti non è una novità, ricordo volentieri che sul muretto dei ciclisti campeggia già da tempo una piastrella dedicata al metro e mezzo simbolo del sorpasso sicuro e che nel 2020 proprio al via della gara è iniziata la campagna #dammiunmetroemezzodivita” aggiunge il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Dal Verme.

L’appuntamento ACCPI anticiperà un traguardo importante per il Trofeo Laigueglia, che festeggia quest’anno l’edizione numero 60. Il Comune di Laigueglia intende consolidare la vocazione ciclistica del bel borgo incastonato tra Capo Mele e Capo Santa Croce, nella Baia del Sole. In questa direzione va il nuovo percorso, avviato insieme a ExtraGiro – incaricato dal 2023 dell’organizzazione tecnica della corsa – che si pone l’obiettivo di cogliere le nuove opportunità che la bike economy offre in tema di turismo attivo e mobilità.