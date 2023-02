Il centro antiviolenza Artemisia Gentileschi parte con un corso di formazione per nuove volontarie: ecco come partecipare

Albenga. Il centro antiviolenza Artemisia Gentileschi, dal 1° marzo terrà ad Albenga il corso di formazione per nuove volontarie.

Il corso è aperto solo a donne che vogliono offrire il proprio tempo per ascoltare, accogliere e supportare altre donne nel loro percorso di uscita dalla violenza.

Il corso iniziale di formazione comprende una parte di didattica frontale, una parte di ore di simulazioni con una psicoterapeuta del centro e una parte di affiancamento con le volontarie esperte. La formazione è prevista da leggi nazionali e regionali alle quali il centro Antiviolenza, accreditato dalla Regione Liguria, si attiene.

L’impegno successivo all’ammissione come volontaria sarà di almeno 5 ore al mese come presenza (o in sede ad Albenga o nella sede secondaria di Loano) per l’ascolto (2 volte/mese da 2,5 ore ciascuna), e di 2,5 ore per la supervisione mensile (alla sera).

La formazione delle volontarie è continua e comprende sia la supervisione mensile, sia corsi da farsi durante l’anno. Chi fosse interessata, può mandare una mail a info@centroartemisiaalbenga.it, indicando anche un recapito telefonico.