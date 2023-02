Il Carnevale, la discoteca con Elenoire Ferruzzi, il trekking panoramico, la musica e l’arte: cosa fare questo weekend nel savonese

Savonese. In questo ultimo fine settimana di febbraio, nel savonese sono previsti tanti appuntamenti. Sarà ancora protagonista il Carnevale, a Vado, Varazze e in Valbomida, ma non mancheranno anche occasioni per andare a teatro, in discoteca, al museo o andare a farsi una camminata panoramica sulle alture di Andora. Ecco gli eventi in programma questo weekend.

APPUNTAMENTO CON IL CARNEVALE VADESE

Sabato 25 febbraio si terrà il Carnevale Vadese che vedrà il corteo delle maschere storiche provenienti da varie località liguri e gli sbandieratori di Castell’Alfero. Il programma che animerà la città di Vado Ligure prevede il ritrovo alle 14 in Piazza San Giovanni Battista, segue poi la partenza del corteo dei gruppi mascherati. Ci sarà una sosta presso il Centro Nautico Vadese per accogliere Baciccia, poi si riprenderà a camminare verso Piazza Cavour e via Gramsci per la consegna delle chiavi della città. Seguirà la tradizionale rottura delle pentolacce.

A VARAZZE DOPPIO APPUNTAMENTO CON LE PENTOLACCE

Sempre sabato, a Varazze, divertimento assicurato nella frazione Pero: presso il salone parrocchiale, si terrà la festa di Carnevale per grandi e piccini, con la manifestazione “Pentolacce in allegria”. Sono previsti giochi e merenda per tutti. In caso di avverse condizioni meteo la manifestazione si svolgerà al chiuso.

Il giorno seguente, domenica 26 febbraio, sempre a Varazze, nella frazione di Casanova, per la gioia dei bambini ci sarà “Pentolaccia dei bambini”. Una bella occasione per trascorrere tutti insieme alcune ore in allegria. I bimbi potranno divertirsi con musica, giochi e con la tradizionale cerimonia della rottura della “Pentolaccia” e, per tutti, cioccolata calda, bugie e… sorpresa.

CARNEVALE AD ALTARE CON CAMMINATA IN MASCHERA PER LE VIE E IL BOSCO

Festa di Carnevale anche in Valbormida, ad Altare. Domenica mattina ritrovo davanti al Museo del Vetro per festeggiare tutti insieme. Sono invitati tutti con i costumi più colorati per lasciarsi condurre per i boschi e le vie del paese, in una giornata di divertimento e spensieratezza. “Nessuna regola che conoscete verrà rispettata e sapremo sorprendervi” assicurano gli organizzatori.

AL TEATRO AMBRA LO SPETTACOLO ‘SHERLOCK HOLMES E IL MISTERO DI LADY MARGARET’ CON MARGHERITA FUMERO

Sabato 25 febbraio appuntamento con un giallo comico al Teatro Ambra di Albenga. Margherita Fumero torna in questa location d’eccezione con lo spettacolo “Sherlock Holmes e il mistero di lady Margaret”, di Valerio di Piramo e Cristian Messina. Con lei Mario Bois, Mauro Villata e un cast di tutto rispetto. La commedia si svolge nel grande salone di Old Artists, una casa di accoglienza per artisti a riposo, in un piovoso settembre del 1899. L’evento fa parte del quinto appuntamento di “AlbengAteatro2023”, la rassegna organizzata dalla Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura.

ALL’AEGUA DI VARAZZE LA VIP ELENOIRE FERRUZZI

Sabato 25 febbraio a Varazze l’icona LGBT e concorrente del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi, sarà la special guest della serata organizzata alla discoteca varazzina “Aegua” dal ClubEuphoria. Elenoire è una donna trans che ha portato a termine il suo percorso di transizione e che da molti anni è impegnata nel lavoro di sensibilizzazione dei diritti delle persone transessuali. Con una laurea in Lettere nel suo passato anche una esperienza come insegnante presso una scuola serale. Ora, però, personaggio anche televisivo e non solo social, nonostante la creazione di video virali che ancora la rendono al centro di condivisioni, commenti e interazioni. Sabato l’arrivo nel savonese, madrina d’eccezione per l’evento. Qui i dettagli.

A VALLEGGIA ‘IL MAGICO TEATRO DEI BURATTINI’

Ma non è finita qui, domenica al Teatro Nuovo di Valleggia ci sarà il “Magico Teatro dei Burattini” che farà rivivere la favola di Pinocchio in modo originale. Lo spettacolo è a cura di Heros Salvioli e sarà distribuito in due turni pomeridiani, alle 15,30 e alle 17.

TREKKING PANORAMICO SULLE ALTURE DI ANDORA

Per gli amanti dello sport, sabato si potrà partecipare a un trekking molto panoramico sulle colline di Andora. Una fontana di età medioevale, la Chiesa Santissima Trinità e un castello quattrocentesco rappresentano le attrattive che s’incontrano all’inizio dell’escursione. Giunti al valico La Colla si può godere della veduta sui golfi di Andora e Diano Marina. Il percorso attraversa una zona arida e primeggiano piante e arbusti come il corbezzolo, l’alloro, la ginestra, l’oleandro, il ginepro, il mirto, l’erica e i fichi d’india. Tra le piante aromatiche si trovano la ruta, la salvia, l’origano, il timo, il finocchio selvatico e raramente gli asparagi selvatici. Nell’ultima salita verso la cima del Monte Bandia si possono ammirare alberi d’alto fusto che si innalzano sopra gli altri, come leccio, roverella e carrubo. L’escursione durerà 5 ore.

ALLE OFFICINE SOLIMANO LO SPETTACOLO ‘HORROR VACUI’

Sabato, un altro spettacolo teatrale, questa volta alle Officine Solimano di Savona. Andrà in scena ‘Horror Vacui – un’indagine paranormale vera all’85%’, di e con Maurizio Patella. Cosa ci aspetta? Genova, fine dicembre 1989. Nei pressi di Porta Soprana, una vecchina ferma i passanti, dice di essersi smarrita: dov’è Vico dei Librai? E’ disperata. Ma nessuno conosce Vico dei Librai. Poco importa: sparita. Decine di testimonianze, titoli sui giornali, polizia, sedute spiritiche, persino trasmissioni televisive nazionali, e soprattutto una personalissima indagine sul caso del più famoso fantasma di Genova.

AL PARCO ASINOLLA TANTE ATTIVITA’ NELLA NATURA CON GLI ANIMALI E LA FESTA DI CARNEVALE

Per gli amanti degli animali e della natura, grandi e piccini, è in programma un fine settimana divertente al parco Asinolla di Pietra Ligure. Ci saranno la festa di Carnevale, passeggiate sulla spiaggia con i cavalli, il Battesimo della Sella, laboratori e punti ristoro. Qui tutte le attività previste al parco.

A FINALE I POMERIGGI MUSICALI CON I GIPSY FRIENDS

Ora passiamo alla musica. Nono appuntamento con i ‘Pomeriggi Musicali‘ di Finale Ligure, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. Sabato pomeriggio, presso la Chiesa di San Giovanni Battista Decollato a Olle, saranno ospiti i Gipsy Friends, gruppo composto da Michele Menardi Noguera, Federico Briasco, il giovanissimo Giulio Granero, Marco Pizzorno e Renato Procopio. Gipsy Friends è un progetto che accomuna musicisti attivi nella provincia di Savona che, nonostante la formazione classica, si sono uniti con l’intento di proporre un programma alternativo, ricco di ritmo ed improvvisazioni. Ci saranno musiche swing e new flamenco di Berling, Reinhardt, Bonfa, Jethro Tull.

APPUNTAMENTO CON L’ARTE NELLE DUE ALBISOLE

Chiudiamo con due appuntamenti artistici nelle città della ceramica. Ad Albissola Marina sabato verrà inaugurata al Circolo degli Artisti la mostra del pittore, scultore e ceramista Matteo Todaro. “Nei suoi acrilici su tela si notano una grande libertà cromatica e segnica che si evidenzia in colori intensi, a volte squillanti, in masse che come in bolle di sapone soffiate si distaccano da terra, si liberano nel vuoto e vi galleggiano, muovendosi e deformandosi a seconda del punto di vista dell’osservatore – ha detto di lui Marco Pennone -. I suoi lavori sono emblematici della ricerca di un equilibrio tra cromie e volumi e di uno stile che corre sullo spartiacque tra l’astratto e l’informale”. L’esposizione sarà visibile fino a domenica 12 marzo.

Nella vicina Albisola Superiore, poi, sarà visibile la mostra “Moiso & Giannici a tutto tondo” che rimarrà aperta fino al 29 aprile. Nel Museo Trucco i lavori realizzati in ceramica da due maestri che ci hanno lasciato alcuni anni fa, a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Nell’occasione si potrà ammirare il gesto irruento e ripetuto di Giorgio Moiso che sapeva illuminare gli spazi grazie a una creatività in perpetuo divenire di tonalità e di segni incisi nella materia. Dal canto suo Giannici sapeva unire la densità narrativa del colore alla leggerezza di una linea o alla traccia di un misterioso volto in lieve dissolvenza spaziale.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.