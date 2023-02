“Il Carnevale in rosa di Ceriale”: le nuove icone allegoriche accolgono le maschere più famose

Ceriale protagonista negli eventi del Carnevale grazie all’investitura delle due nuove maschere allegoriche identificative del territorio: Althea”, la bella ninfa di Peagna, e a “Sciá Cannunetti”.

Così Liguria Eventi e l’associazione AMI – Associazione Maschere Internazionali – presentano lo speciale evento: “Il Carnevale in rosa di Ceriale”, che si terrà il prossimo sabato 4 febbraio.

Il programma prevede alle 17 e 30 una sfilata nel centro storico cerialese, da piazza della Vittoria a via Primo Maggio passando per lungomare Diaz, in seguito tappa in via Indipendenza per l’incontro con le maschere più famose della tradizione carnevalesca: Arlecchino, Pulcinella, Brighella, Scapino, Guignol e Madelon (da Lione), Capitan Matamoros, lo Stato napoleonica di Santhìa e i Conti di Vernone.

In prima fila ci saranno Rosaria Porpora per “Althea” e Paola Muntan per “Scià Cannunetti”, la prima rappresentativa del borgo di Peagna e realizzata dall’amministrazione comunale con il progetto del consigliere delegato alla frazione Rosanna Gelmini; la seconda maschera, invece, porta alla ribalta un antico e originale dolce identitario della tradizione locale, realizzato dall’associazione “Ceriale no stop”.

“Come promesso con il progetto e l’investitura ufficiale delle due nuove maschere, ecco un primo appuntamento nel nostro territorio: AMI, infatti, ha voluto omaggiare i nuovi personaggi che rappresentano Ceriale. L’amministrazione comunale è quindi lieta di dare il benvenuto all’associazione e a tutte le sue maschere che saranno presenti all’evento del 4 febbraio” afferma la consigliere delegata Rosanna Gelmini.

“Una prima importante vetrina per le due maschere allegoriche legate alla storia e alla tradizione cerialese, con finalità di richiamo turistico e valorizzazione delle nostre attrattive, bellezze naturalistiche e specialità gastronomiche”.

“Due icone identificative per la comunità cerialese che saranno in mostra anche a eventi e manifestazioni nazionali, promuovendo il nome di Ceriale e il borgo di Peagna”.

“Auspichiamo una partecipazione numerosa, bambini compresi… per festeggiare assieme il Carnevale e la sua atmosfera di gioia e allegria” conclude la consigliere Gelmini.