Il Carnevale, il compleanno di De Andrè, il teatro: da Albenga a Varazze tanti gli eventi in programma questo weekeend

Savonese. In questo fine settimana il savonese offre tante occasioni per divertirsi e stare in compagnia. Da Albenga a Varazze un ricco calendario di eventi che intratterrà grandi e piccini. Il Carnevale a Loano, Noli e Varazze, ma anche il teatro a Finale e Quiliano, la festa di compleanno ‘ingauna’ a Fabrizio De Andrè: questi sono solo alcuni degli appuntamenti previsti sabato e domenica. Ma entriamo nel dettaglio.

IL CARNEVALOA ENTRA NEL VIVO CON LA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI PER LA CITTA’

Questo weekend entra nel vivo l’edizione 2023 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca che ormai da anni anima la città di Loano. Domenica si terrà l’attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno nel pomeriggio e sfileranno per le vie di Loano per il divertimento di grandi e piccini. Ma durante la manifestazione non mancheranno punti ristoro, musica e giochi per bambini. Qui il programma.

AD ALBENGA SI FESTEGGIA IL COMPLEANNO DI FABRIZIO DE ANDRE’

Ad Albenga invece sabato si celebra il compleanno di Fabrizio De André. I Fieui di caruggi lo festeggeranno nella nuova piazza Fabrizio De André sul lungomare con una manifestazione spontanea alla quale tutti potranno partecipare. Sarà una bella “cantata” in compagnia. Il tutto inizierà dalla mattina.

AL TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA LO SPETTACOLO ‘PSYCO LADIES’

Per gli amanti del teatro, sabato 18 febbraio a Valleggia ci sarà la commedia psicobrillante-noir di Anna Beltrame dal titolo ‘Psycho Ladies’. Sarà uno spettacolo divertente con scene d’azione che vedrà in scena solo la componente femminile della Compagnia Teatro Civico 9. L’appuntamento alle 21 al Teatro Nuovo di Valleggia.

A FINALE L’OTTAVO APPUNTAMENTO CON I ‘POMERIGGI MUSICALI’: A ESIBIRSI IL QUINTETTO MOUSIKE’

Sabato ci sarà l’ottavo appuntamento finalese dei Pomeriggi Musicali. Presso l’Auditorium di Finalborgo si svolgerà un evento dal titolo ‘Progetto Films’: una performance dedicata al cinema con una narrazione rivolta alle colonne sonore di film con un quintetto di ottoni. La scelta dei brani vuole suscitare vari stati d’animo: dall’eroismo incarnato da vari supereroi, allo spirito d’avventura, alla comicità o a temi di forte impatto emotivo. A esibirsi il quintetto di ottoni Mousikè composto da Rocco Guerini, Roberto Maffeis, Damiano Servalli, Adamo Carrara e Giacomo Bernardi.

MUSICA AL TEATRO CHIABRERA CON BRUNELLO E SOLLIMA

Musica anche al Teatro Chiabrera di Savona. Sabato sera i violoncellisti Mario Brunello e Giovanni Sollima si esibiranno nel concerto “Suite Italienne”. Sarà un’occasione per ascoltare due straordinari violoncellisti che uniscono le loro abilità in un programma dalle numerose sfumature: si spazia da Verdi ai Queen, senza dimenticare un tuffo nel barocco con Bach, includendo anche la Suite Italienne di Stravinsky e un nuovo brano di Sollima composto appositamente per questo progetto.

A VARAZZE IL CARNEVALE E’ WESTERN

La domenica pomeriggio a Varazze divertimento assicurato per grandi e piccini con “Carnival Western”. La città diventerà un parco western e sarà animata da spettacoli a tema e balli. I visitatori potranno immergersi nelle avventure di cowboy e sceriffi. In occasione si potranno cavalcare cavalli e partecipare a laboratori ad hoc.

AL PARCO ASINOLLA DIVERTIMENTO CON GLI ANIMALI E NELLA NATURA

Per gli amanti degli animali, sabato e domenica saranno organizzate delle attività con gli asinelli nel parco Asinolla di Pietra Ligure. Qui si potranno svolgere attività di slow trekking, passeggiate con gli amici asinelli nei sentieri, ma anche partecipare a laboratori dal sapore carnevalesco, rilassarsi o mangiare nelle varie postazioni del parco. Qui gli appuntamenti previsti.

AL LARGO DI ALBISSOLA E SAVONA LA VELEGGIATA DI CARNEVALE

E a proposito di Carnevale, a largo di Albissola e Savona, domenica sarà possibile assistere alla sfilata di barche in maschera. Grazie alla “Veleggiata di Carnevale Città di Savona” nella mattinata si potrà godere dello spettacolo, un appuntamento per gli appassionati e i semplici curiosi che sarà visibile da tutto il litorale.

A NOLI IL CARNEVALE DEL GOLFO DELL’ISOLA

Domenica anche il borgo di Noli si popolerà di maschere. Nel pomeriggio non ci sarà solo la sfilata delle maschere, ma anche la musica con la banda Cau de Noli e saranno presenti anche i Sanna clown, che faranno divertire i piccini. Oltre il corteo, pentolacce, danze e una gustosa merenda. Qui il programma.

AL TEATRO DELLE UDIENZE LO SPETTACOLO ‘UN BRUTTO ANATROCCOLO’

Concludiamo con uno spettacolo dei Cattivi Maestri di Savona, che al Teatro delle Udienze di Finale, domenica 19 febbraio, porteranno sul palco “Un brutto anatroccolo” di Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta e Antonio Tancredi. Lo spettacolo, dedicato ai bambini tra i 4 e i 10 anni, vuole essere un’occasione unica per tutta la famiglia per scoprire e riscoprire una grande fiaba.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.