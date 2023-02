Il campione di pallanuoto Amaurys Perez a Savona e poi al Gaslini: “Una giornata indimenticabile, grazie a tutti”

Savona. È approdato ieri, mercoledì 22 febbraio, nella città della Torretta un grande campione, Amaurys Perez, trionfatore al mondiale di pallanuoto e vice campione olimpionico della nazionale italiana.

Reduce dalla scorsa puntata del Grande Fratello Vip, che lo ha visto protagonista in questa edizione, si è dapprima recato nella piscina della Rari Nantes di Savona dove ha salutato i vecchi compagni di squadra. Qui si è allenato con loro e ha ringraziato la struttura della quale conserva un ottimo ricordo.

La giornata è proseguita presso alcune attività commerciali savonesi alle quali è molto legato come la sua estetista e il suo barbiere di fiducia. Si è intrattenuto poi con le numerose persone che lo hanno fermato e ha rallegrato la giornata di molti con sorrisi e battute.

Nel primo pomeriggio è partito poi alla volta di Genova, direzione Gaslini, dove in compagnia del Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, Mattia Villardita, lo Spiderman dei bambini, ha donato sorrisi e regali al reparto oncologico e al pronto soccorso del nosocomio.

“È stata una splendida esperienza, ringrazio di cuore chi ho incontrato, nonché tutta la città di Savona per la splendida accoglienza ricevuta. Non ultimo poi il Gaslini di Genova e Mattia Villardita. E’ stata una giornata indimenticabile che presto mi rivedrà in corsia. Grazie Savona, grazie Genova, grazie meravigliosa Liguria”, ha espresso Amaurys Perez.