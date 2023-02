Guasto sulla linea ferroviaria tra Loano e Albenga, intervento dei tecnici: treni in ritardo [RISOLTO]

Agg. 20.22 Secondo quanto riferito, il guasto è stato risolto. I ritardi dei treni dovrebbero via via ridursi nei prossimi minuti.

Albenga/Loano. Guasto nel tardo pomeriggio di oggi sulla linea ferroviaria tra Loano e Albenga.

Secondo quanto riferito da Ferrovie, il problema riguarda i sistemi di distanziamento dei treni. Il danno al sistema è stato provocato dall’impatto di un’auto avvenuto intorno alle 18.30 contro un passaggio a livello di Loano.

I tecnici della società sono al lavoro per ripristinare la situazione. Al momento sulla linea ferroviaria interessata dal guasto si registrano importanti disagi, con treni che, in alcuni casi, viaggiano con ritardi stimati di circa un’ora.

Diversi i pendolari in viaggio rimasti bloccati in alcune stazioni in attesa che il guasto venga riparato.