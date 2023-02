Golfo Dianese, Ghigliazza si presenta alla piazza: “Progetto sposato subito, vogliamo salvarci”

Diano Marina. Sabato 4 febbraio la Golfo Dianese ha diramato il seguente comunicato: “Enrico Sardo non è più l’allenatore della Golfo Dianese 1923. Una decisione molto sofferta e sulla quale si è dibattuto molto, ma c’è bisogno di una scossa. La squadra e l’ambiente non devono avere più alcun tipo di alibi. Dispiace separarsi da Enrico, a cui va un abbraccio e un ringraziamento enorme unitamente ai suoi collaboratori. La squadra è stata affidata a Mr Fabio Ghigliazza.”

Per il tecnico ex Baia Alassio è così iniziata l’esperienza sulla panchina del sodalizio rossogialloblù: durante il suo interregno sono finora arrivate sono due sconfitte (di cui una all’esordio proprio contro la sua ex squadra) e un pareggio ottenuto contro il Borzoli domenica scorsa. L’1-1 contro i genovesi potrebbe dunque dare la scossa necessaria a Garibizzo e compagni, questa per una compagine che domani sarà attesa dal delicatissimo scontro salvezza contro la Campese.

Ad analizzare il momento della Golfo Dianese è stato proprio mister Ghigliazza, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Devo ammettere che l’impatto con la nuova realtà è stato un po’ confusionario, c’erano un po’ di questioni da chiarire ed altre da sistemare. Ho trovato un gruppo pronto a sacrificarsi e molto ben disposto, adesso dobbiamo lavorare in fretta un po’ su tutto perchè il tempo è pochissimo e le avversarie non aspettano.”

“La salvezza è una cosa a cui pensiamo e non pensiamo – ha proseguito l’intervistato – la classifica è difficile da analizzare. Dobbiamo lavorare su tutto e il tempo è poco, sarei più tranquillo se ne avessimo di più. È più facile lavorare sul fisico che sulla testa, l’aspetto mentale però sarà fondamentale in vista del match di domenica. Nel match contro il Borzoli abbiamo ottenuto un punto importantissimo ed è stata proprio la nostra determinazione l’aspetto decisivo.”

Infine Ghigliazza ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Ho spostato il progetto praticamente subito, il tempo trascorso dal mio sì alla forma è stato preso soltanto per capire se le mie ambizioni potessero coincidere con quelle del club. L’idea è quella di provare a salvarci perchè lo dobbiamo alla società e a noi stessi. Meglio verrà fatta questa parte di stagione e migliori saranno le basi in vista della prossima, che sia in Promozione o in Prima Categoria.”