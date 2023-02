Gli auguri di Varazze a Maria Briasco per i suoi “primi 100 anni”

Varazze. Buona, simpatica, amata da tutti. Maria Briasco e i suoi 100 anni. Li ha festeggiati alla grande con i suoi affetti più cari.

Maria è nata ad Arenzano il 25 febbraio del 1923. Una vita di lavoro nello storico Cotonificio Ligure di Varazze dove é stata stata “maestra di preparazione” per decine e decine di lavoratrici impiegate ai telai che, ancora oggi, le vogliono un gran bene. Come tutta Varazze.

Lei è una vera memoria storica non solo per la famiglia, ma per tutta la città. Ha fatto tanta strada, Maria. Con grande onore e sempre a testa alta. E ci confessa che ha ancora tante cose da fare. Alla festa c’erano anche il sindaco Luigi Pierfederici con gli assessori Mariangela Calcagno e Ambrogio Giusto che le hanno donato un importante attestato d’onore per il traguardo raggiunto.

Ma ce l’avrà, questa nonnina, un segreto per essere arrivata così bene ai 100 anni? Certo che sì. Stare al passo con i tempi. Che significa: essere sempre informati. Nonna Maria, infatti, non si perde un telegiornale e legge molto.

In casa è quella che ricorda tutte le date, le ricorrenze e i compleanni. E per il suo, anche Ivg, manda auguri speciali.