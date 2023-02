Giustenice. Questa mattina a Giustenice la posa della prima pietra del nuovo polo scolastico. Presenti l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola, i sindaci Mauro Boetto, Luigi De Vincenzi, Alessandro Oddo, Enrico Lanfranco, i consiglieri regionali Alessandro Bozzano, Brunello Brunetto e Roberto Arboscello, il dirigente scolastico e il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Nadia Dalmasso.

Soddisfatto il sindaco di Giustenice Mauro Boetto: “E’ un’opera molto importante per la nostra realtà, quasi totalmente finanziata da ministero e Regioni, con un piccolo contributo del Comune. Andrà a implementare la proposta scolastica del territorio, non solo una struttura che potrà avere all’interno la scuola dell’infanzia ma anche una nuova sezione primavera che servirà tutta la Val Maremola. Noi abbiamo sempre creduto nella nuova scuola, un progetto all’avanguardia e sarà autoalimentata”.

“Un giorno di festa per Giustenice, ma in realtà per la Liguria – commenta l’assessore Scajola -. Quando si mette la prima pietra per una nuova scuola è un giorno di festa per tutto il territorio, perché la scuola rappresenta la casa dei nostri figli, delle nuove generazioni, di tanti insegnanti, operatori del settore scolastico, che svolgono un ruolo straordinario. Abbiamo bisogno di nuove scuole e come Regione Liguria abbiamo già investito oltre 20 milioni in tanti Comuni per aiutarli nel finanziare interventi di messa in sicurezza e riqualificazione”.

“Come Conferenza delle Regioni – spiega Scajola – ci stiamo confrontando con il governo, perché quello che abbiamo segnalato è un vero e proprio piano Marshall sulla scuola. L’edilizia per troppi anni è stata fuori dall’agenda della politica nazionale e questo è un errore. Dobbiamo investire sul futuro, che passa attraverso le scuole e i nostri ragazzi”.

E conclude: “Oggi faccio i complimenti all’amministrazione di Giustenice, ma anche a tantissimi Comuni, piccoli e grandi della Liguria, che con progetti importanti stanno dando una risposta, anche a fatica, e noi come Regione cerchiamo di sostenerli. Per noi è fondamentale avere scuole di qualità, inclusive e con metodologie moderne. Regione Liguria ha nel cuore la scuola e altre iniziative che metteremo in campo nei prossimi mesi per finanziare questo settore”.