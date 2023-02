Giro del mondo in barca per aiutare i bisognosi, la Patchouli speronata da una portacontainer: “Abbiamo visto la morte da vicino”

Loano. “Fisicamente stiamo bene, moralmente molto meno. Perdere i sogni non è mai bello, ma almeno non ci sono stati feriti: abbiamo visto la morte da molto vicino”. Sono molto abbattuti Massimo Vecchietti e Paola Brogli, che a maggio del 2019 sono partiti da Marina di Loano a bordo della Patchouli II per un giro del mondo in barca a scopo umanitario e che due giorni fa sono stati costretti ad interrompere anzitempo la loro avventura dopo essere stati speronati da una portacontainer in Indonesia.

A raccontare quegli attimi drammatici è lo stesso Massimo Vecchietti, raggiunto telefonicamente da IVG.it: “Erano le 4 del mattino del 4 febbraio. Io ero al timone con mia moglie. Improvvisamente, ci si è presentata davanti questa enorme macchia nera, del tutto invisibile agli strumenti (e li tenevamo tutti accesi, visto che stavamo attraversando un canale molto trafficato) che ci ha colpito in pieno”.

La nave, di ben 120 metri di lunghezza, è letteralmente “piombata addosso al Patchouli. Ci ha agganciato e trascinato per due miglia, facendoci quasi finire sott’acqua. Mio nipote, che era a bordo con noi, ha dovuto sparare ben dieci razzi di segnalazione prima che qualcuno a bordo ci vedesse. Poi, finalmente, hanno rallentato e si sono fermati. L’equipaggio ha detto che non ci ha visto…”.

La Patchouli è dotata di un radiofaro satellitare che trasmette costantemente posizione e altre informazioni alla centrale operativa della guardia costiera del paese di origine (quindi l’Italia) e di quella del paese in cui attualmente si trova: “La guardia costiera italiana ci ha contattato immediatamente – racconta ancora Massimo Vecchietti – Dopo averci chiesto come stavamo e quali fossero le condizioni della barca, ci hanno confermato che avrebbero subito avvisato i loro colleghi in Indonesia. Ma finora non ci ha ancora contattato nessuno. Ci siamo dovuti togliere dai casini da soli. E’ a dir poco vergognoso. E per fortuna non ci sono stati feriti. Ma sono stati momenti drammatici. Io e mia moglie non eravamo solo responsabili per noi stessi, ma anche per nostro nipote. Abbiamo visto la morte da molto vicino”.

Nonostante siano passate ormai oltre 48 ore, la situazione è tutt’altro che risolta: “I danni sono molto ingenti e hanno interessato anche la parte di scafo sotto la linea di galleggiamento. Sta entrando acqua e non riusciamo a portarla fuori. Dovremo mettere la barca in secca e poi occuparci delle riparazioni. Per fortuna si tratta di una barca solida, altrimenti le cose sarebbero potute andare molto peggio”.

Appena il Patchouli sarà messo in sicurezza, Massimo e Paola torneranno in Italia in aereo: “Resta una grande amarezza. Prima di tutto per non aver potuto portare a termine il nostro viaggio e poi per ciò che è accaduto a questa barca che è stata la nostra casa per quattro anni”. Ma i due velisti non si arrendono: “Vedremo cosa potremo fare in futuro”.