Giovani e politica, nasce “Savona 20X30”: “Vogliamo metterci al servizio della città in modo nuovo”

Savona. “Savona 20×30 nasce dall’iniziativa di un gruppo di ragazzi che hanno deciso di mettere la propria passione politica, la propria competenza e la propria voglia di fare al servizio della città in una forma nuova”. Così, in una nota, i promotori del gruppo “Savona 20×30”.

“Questo progetto – spiegano – parte dalla constatazione di una dura realtà: siamo pochi, sempre meno, nella provincia più anziana di Italia (a sua volta il secondo Paese più anziano del mondo). Una realtà complessa da cui nasce una sfida precisa, ovvero quella di costruire un progetto delle giovani generazioni non solo per i giovani ma per la città tutta, senza scontrarsi, ma interfacciandosi, talvolta magari contrapponendosi, sempre in modo costruttivo, con le generazioni dei nostri genitori e dei nostri nonni”.

Proseguono da Savona 20×30: “La realtà dei fatti di una provincia con così pochi under30 ci ha spinto inoltre a costruire un progetto ampio, dove personalità di diverse appartenenze politiche possano collaborare con l’obiettivo comune di fare di Savona una città inclusiva, aperta al futuro e capace di creare opportunità per le giovani generazioni. Troppo spesso i giovani in politica sono stati etichettati con lo stereotipo di persone che si occupano solamente di “politiche giovanili”, intendendo queste ultime nel senso più spicciolo dell’organizzazione di eventi o iniziative rivolte ai ragazzi. Le politiche giovanili devono indubbiamente essere presenti, ma non vanno confuse con la più ampia finalità di questo gruppo, non diverso da quello di ciascun giovane che decida di prendersi cura del futuro della propria comunità: modellare una città che offra opportunità di lavoro e di arricchimento personale a chi si affaccia sulla grande avventura della vita”.

“Siamo ben consapevoli, tuttavia, che per farlo sono necessarie competenze ed esperienze, di cui non necessariamente ancora disponiamo. Data questa consapevolezza, decidiamo di percorrere due strade differenti ma presto destinate a giungere a un incrocio, ossia la costruzione, fin da subito, di proposte concrete su tematiche che più facilmente padroneggiamo, avendole toccate con mano per tanti anni, su tutte il mondo dell’istruzione, ma anche alcune misure di semplice applicazione che migliorerebbero la vita dei nostri quartieri, l’organizzazione di momenti di ricerca, approfondimento e dibattito sulle grandi tematiche sulle quali si gioca il futuro della nostra città e della nostra provincia (il porto, le realtà industriali, le aree periferiche, l’innovazione sostenibile) con l’obiettivo di arrivare a costruire delle proposte nel momento in cui avremo accumulato la competenza e l’autorevolezza necessarie”, aggiungono.

“Il nostro obiettivo è ambizioso e vuole guardare più avanti, alla Savona che tutti noi vorremmo vedere nel 2030, un progetto di lunghe vedute dunque, ma che non ha paura di sporcarsi le mani nel concreto fare quotidiano”, concludono.