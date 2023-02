Giorno del Ricordo, seduta solenne del Consiglio regionale

Liguria. Domani, giovedì 9 febbraio, alle ore 10,30 nell’ Aula consiliare Sandro Pertini , in via Fieschi 15, a Genova si svolgerà la Seduta solenne del Consiglio regionale dedicata alle celebrazioni del Giorno del Ricordo in memoria degli italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia, uccisi o costretti all’esodo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Aprirà i lavori il presidente dell’Assemblea legislativa Gianmarco Medusei, seguirà l’orazione ufficiale di Petra Di Laghi, dottoranda di ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ed autrice di pubblicazioni sull’esodo giuliano-dalmata.

Al termine della seduta saranno premiati gli studenti che hanno vinto il concorso bandito dal Consiglio regionale sulla tragedia delle foibe e sull’esodo.