Savona. Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

“Nel Giorno del Ricordo teniamo viva la memoria delle donne e degli uomini morti nelle Foibe e il dramma degli italiani spogliati di tutto e costretti a lasciare le loro case – ha ricordato su Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti – Doveroso farlo, oggi e ogni giorno, senza pregiudizi e strumentalizzazioni. L’Italia non dimentica”.

Ecco le iniziative che si sono tenute oggi nel savonese.

LOANO

Questa mattina (venerdì 10 febbraio), è stato celebrato il Giorno del Ricordo a Loano: le autorità si sono ritrovare presso il monumento ai caduti nei Giardini Papà Benedetto XV, sulla passeggiata a mare, dove è stata deposta una corona d’alloro.

Presenti il sindaco Luca Lettieri, i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Brunello Brunetto e i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza. Hanno preso parte alla cerimonia anche i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della loro associazione, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e il gruppo Alpini.

guarda tutte le foto 6



Giorno del Ricordo, le celebrazioni nel savonese

Ricorda Vaccarezza: “Il Giorno del Ricordo è stato riconosciuto ufficialmente con la legge numero 92 del 2004. Migliaia di italiani della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, furono uccisi dai partigiani di Tito, gettati nelle foibe, deportati nei campi sloveni e croati, dove morirono di stenti e malattie. Quasi 350mila quelli che furono costretti ad abbandonare le loro case, la loro terra, le loro vite. Ci sono voluti 61 anni perché ai morti del Maresciallo Tito venisse restituita un po’ di dignità”.

“Da sempre mi batto perché la storia della nostra Patria non venga relegata in fondo a un libro, nascosta, minimizzata, negata. La città di Loano, su mia proposta, all’epoca ero vice sindaco, fu il primo Comune in Italia a dedicare una via ai Martiri delle Foibe, il 12 aprile 1997, sette anni prima che la celebrazione venisse riconosciuta ufficialmente. Uno dei momenti della mia storia politica a cui sono più legato e che é motivo di grande orgoglio. In Regione Liguria, nel mese di giugno del 2019, in qualità di primo firmatario, ho depositato la mozione n.232 affinché al Maresciallo Josip Brosiz, il maresciallo Tito, l’assassino di migliaia di Italiani, venisse revocata l’onorificenza ‘Al merito della Repubblica italiana’. Nessuna morte vale più di un’altra. Ricordare i nostri compatrioti non è nostalgia, ma conoscenza e contestualizzazione della storia, la nostra, quella d’Italia, che merita luce e verità. Oggi io sono una delle tante voci, che spezzano un assordante silenzio, durato troppo tempo”.

VARAZZE

La città di Varazze ha reso omaggio alle vittime delle foibe, con un appuntamento insieme ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Fabrizio De Andrè. L’evento si è tenuto questa mattina alle ore 9.00 nella sala consiliare del Comune.

Il parlamento italiano ha istituito nel 2004 la celebrazione di una giornata del ricordo per commemorare le Foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e dalla Dalmazia. Il giorno scelto è stato il 10 febbraio, anniversario del trattato di Parigi, che nel 1947 assegnò l’Istria alla Jugoslavia.

“Questi drammatici avvenimenti – spiegano – formano parte integrante della nostra Nazione e devono essere radicati nella nostra memoria, ricordati e spiegati alle nuove generazioni. Le tragedie del passato non si devono ripetere in futuro. L’odio e la pulizia etnica sono stati i motori della seconda guerra mondiale, che ha distrutto milioni di persone nel nostro continente e che ha rischiato di inghiottire la stessa civiltà europea. Civiltà è fatta di umanità, rispetto per l’altro, fede nella ragione, nel diritto e nella solidarietà, l’Italia, dopo la seconda guerra mondiale, si è lasciata alle spalle odi e i rancori e ha deciso di ricostruire il proprio futuro sulla collaborazione fra i popoli”.