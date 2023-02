Giornata guide turistiche, Sartori: “Promotori del nostro patrimonio. Regione e Governo al lavoro per riforma del comparto”

Liguria. Oggi si celebra la giornata internazionale delle guide turistiche. In occasione, l’assessore regionale al Turismo e al Lavoro Augusto Sartori afferma: “Voglio ringraziare i circa 400 professionisti liguri abilitati come guide turistiche, indispensabili promotori del nostro immenso patrimonio artistico e paesaggistico e che, negli ultimi anni durante il periodo della pandemia, hanno sofferto moltissimo”.

“Come assessorato regionale al Turismo stiamo lavorando con il nuovo Governo, e con il ministro Santanchè in particolare, per portare a compimento la riforma della professione, inserita nel Pnrr Turismo, che è essenziale per salvaguardare l’unicità delle guide e garantire un futuro alla professione”.

“La riforma – spiega -, attesa da circa dieci anni, è assolutamente necessaria e dovrà garantire la semplificazione amministrativa per consentire l’accesso alla professione ai tanti giovani desiderosi di iniziare questo nuovo percorso lavorativo e a chi oggi è già guida una maggiore tutela della sua professionalità”.