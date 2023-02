Ginnastica artistica, quattro medaglie per la Polisportiva Maremola alla 1° prova individuale Silver

Pietra Ligure. Prima gara della stagione per le più veterane ma anche prima gara in assoluto per tante altre atlete della Polisportiva Maremola, che domenica 19 febbraio hanno partecipato alla prima prova individuale Silver che si è tenuta a Manesseno (Genova).

Ad aprire le danze nella gara LB3 sono Sophie Superchi (Allieva 4) che si piazza al terzo posto portando a casa una meritatissima medaglia di bronzo e Emma Bosio (Allieva 3) che arriva quinta dopo una gara senza troppe sbavature e con nuovi elementi a Trave e Corpo Libero.

A seguire le più “piccole”, Matilde Buson (classe 2013) che nella categoria Allieve 2 LA3 si piazza al 5° posto, mentre Caterina Ferraro (classe 2014) si classica 8° nella Categoria Allieve 1 LA3, per lei la primissima esperienza di gara.

Esordio anche per Viola Carpi e Elisa Rossi, che nella categoria Allieve 3 LA3 si classificano rispettivamente 8° e 9° e portano a casa tanta consapevolezza in più.

Seguono le “veterane” nella categoria LC3: primo posto per Giulia Cama (Senior 1), terzo posto per Alice Vasquez e quinto per Eleonora Boasso (Junior 2); terzo posto Martina Olivotti (junior 1).